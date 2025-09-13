Tko je Francuz splitskih korijena koji je osmijehom šarmirao sve na zagrebačkom Cvjetnom?

Michel Bakić prošetao je zagrebačkom špicom i privukao sve poglede svojim zavodljivim osmijehom.

Poznati maneken i influencer Michel Bakić ponovno je dokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najbolje odjevenih muškaraca domaće scene.

Na zagrebačkoj špici privukao je poglede u kombinaciji koja savršeno spaja udobnost i stil.

Michel Bakić Foto: Josip Moler / CROPIX

Michel je odabrao oversized košulju u zeleno-bijelim prugama koju je ležerno iskombinirao s uskim trapericama s efektnim šavovima i diskretnim poderotinama. Look je zaokružio bež gležnjačama i upečatljivom srebrnom ogrlicom, dok su bež AirPods slušalice dodatno naglasile njegov moderan, urbani stil.

Inače, on je devedesetih bio jedan od najtraženijih muških top modela. Iako je zakoračio u šesto desetljeće, sada se vraća modelingu.

Michel Bakić Foto: Josip Moler/Cropix

Michel Bakić Foto: Josip Moler/Cropix

''Radio sam sve živo. Radio sam revije, kampanje, reklame, modu, tijelo, kosa... Lijepa vremena. Najljepša vremena ako ćemo realno. Živiš kao James Bond, putuješ po svijetu, drže te ovako, paze na tebe, sve lijepe žene oko tebe'', rekao je svojedobno za IN magazin Michel, model i modni konzultant.

Michel je otac triju djevojčica, sad su već i narasle.

''Tako je. Jedna ima skoro 20 godina, druga ima 15, treća 8. Eva, Gabriela i Mia. Moje kćeri su fantastične. Mama je odradila fantastičan posao, moram priznati'', objasnio je.

In Magazin: Michel Bakić - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Michel Bakić - 5 Foto: In Magazin

Tada je progovorio i o odnosu s bivšom suprugom.

''Vrlo dobrim. Mi smo u vrlo dobrom odnosu. Rastava je bila prije par godina, bilo je vrlo teško. Ljudi ne pričaju dovoljno kako može biti teško nakon skoro 19 godina. Super se slažemo. Bio je kraj jedne priče i to je to'', objasnio je.

