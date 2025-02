Parižanin hrvatskih korijena nakon teškog perioda razvoda, u 52. godini vraća se modelingu!

Michel Bakić devedesetih je bio jedan od najtraženijih muških top modela. Iako je zakoračio u šesto desetljeće, sada se vraća modelingu. Radi za najveće brendove, a na izgledu bi mu pozavidjeli i dvostruko mlađi. O modi, svoje tri kćeri, ali i teškom periodu razvoda, s ovim markantnim modelom razgovarao je naš Davor Garić za In magazin.

Ovog markantnog frajera teško je ne primijetiti na ulici. Modni znalac Michel Bakić, rođeni Parižanin splitskih korijena, živi na relaciji Pariz - Split - Zagreb. Devedesetih i početkom, dvijetisućitih žario je i palio svijetom mode.



''Radio sam sve živo. Radio sam revije, kampanje, reklame, modu, tijelo, kosa... Lijepa vremena. Najljepša vremena ako ćemo realno. Živiš kao James Bond, putuješ po svijetu, drže te ovako, paze na tebe, sve lijepe žene oko tebe'', rekao je Michel Bakić, model i modni konzultant.



Radio je Michel za najveće svjetske brendove u eri super modela. Iako su u tom poslu nedostižne ikone bile žene, i pokoji je muškarac uživao status zvijezde.



''Tada, prije 20-ak godina, možda jedini posao gdje su žene bolje plaćene od muškaraca. Ja sam radio jedini posao gdje su žene bolje plaćene... Ali ne bunim se, tada smo mi još bili kao neke zvijezde. Tako se to gledalo, danas je to totalno različito. Danas malo tko živi od toga. Mi smo super živjeli od toga, dobro zarađivali od toga, zabavljali se'', govori.



Nakon 20-ak godina pauze, Michel se vraća modelingu.



''Čuj, dobio sam puno ponuda, očito ne loše izgledam za svoje godine. Nisu mi rekli ''Bit ćeš senior model!'' - to ne zvuči nešto uzbudljivo. Oni su mi pokazali da budem ''top legenda'', e to zvuči ne loše'', objasnio je Michel kojemu je 51 godina, a izgleda fantastično.

''Čuj, pazim treniram svaki dan. Hodam jedno 20 km na dan. Ne posjećujem kozmetičara, stavim neki serum. Otuširam se, stavim serum za hidrataciju i to je to'', kaže.



Michel je otac triju djevojčica, sad su već i narasle.

''Tako je. Jedna ima skoro 20 godina, druga ima 15, treća 8. Eva, Gabriela i Mia. Moje kćeri su fantastične. Mama je odradila fantastičan posao, moram priznati'', kaže.



U kakvim je odnosima s bivšom suprugom?

''Vrlo dobrim. Mi smo u vrlo dobrom odnosu. Rastava je bila prije par godina, bilo je vrlo teško. Ljudi ne pričaju dovoljno kako može biti teško nakon skoro 19 godina. Super se slažemo. Bio je kraj jedne priče i to je to'', objasnio je.



Kakva to žena može osvojiti jednog top modela?

''Ah, pusti ti top modela... Kako može osvojiti? Što jednostavnija to bolja za mene. Ljudi misle da ja tražim neke ljepotice, ne, ne. Jednostavnost. I najvažnija je duša. Lijepa duša, veliko srce. Fala Bogu, neki fizički izgled koji ti je privlačan, ali teško je to za naći. Jako teško!'', tvrdi.

