Tko je ljepotica sa špice koja pomutnju napravila opasno visokim izrezom na haljini?

Paula Čatipović zablistala je na zagrebačkoj špici u bijeloj haljini i ponovno privukla sve poglede.

Subotnja špica u centru Zagreba još jednom je okupila brojne poznate, a među njima posebno se istaknula Paula Čatipović (28).

Fotografi su je uhvatili dok je šetala gradom u elegantnoj bijeloj haljini zanimljivog uzorka koja je savršeno naglasila njezinu figuru.

Paula Čatipović - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

Paula je modnu kombinaciju upotpunila visokim sandalama i luksuznom torbom, a cijeli styling zaokružila je podignutom kosom i upečatljivim osmijehom. Svojim chic izdanjem privukla je poglede prolaznika i ponovno pokazala zašto se smatra jednom od najbolje odjevenih dama na domaćoj sceni.

Paula Čatipović - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Pula je inače domaća voditeljica, diplomirana novinarka, spisateljica i fotomodel.

Paula Čatipović - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Poznata je i kao loto-djevojka, a onda je početkom 2022. godine, otišla s javne televizije.

Mediji su tada pisali da joj posao voditeljice Lota više ne predstavlja izazov kao na početku te je odlučila da je sada vrijeme za ozbiljniji put u karijeri. Naime, u to je vrijeme upisivala doktorski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti na kojem je i diplomirala novinarstvo.

Danas je Paula zaposlena na Fakultetu političkih znanosti.

