Vječno mlada! Jennifer Aniston u crnoj mini haljini napravila pomutnju na ulici

Jennifer Aniston na ulicama New Yorka privukla je pozornost paparazza u kožnoj haljinici u kojoj izgleda upola mlađe.
Holivudska glumica i modna ikona pojavila se na ulicama New Yorka u upečatljivoj crnoj mini haljini koja je izazvala pravu modnu euforiju.
Jennifer Aniston - 3 Foto: Profimedia
Jennifer Aniston - 2 Foto: Profimedia
Haljina bez rukava, od materijala nalik koži, s visokim ovratnikom i zanimljivim remenom naglašava njezinu besprijekornu liniju i tonirane ruke. Lepršavi donji rub dodaje dozu razigranosti, dok minimalističke crne sandale na petu i sunčane naočale daju cijelom looku dozu modernog chica.
Jennifer Aniston - 4 Foto: Profimedia
Jennifer, koja je u svibnju proslavila 56. rođendan, ponovno je pokazala zašto je već desetljećima jedna od najvoljenijih glumica i stila. Njezin mladolik izgled i samouvjeren stav inspiracija su obožavateljima diljem svijeta.
Jennifer Aniston - 2 Foto: Afp
Jennifer Aniston Foto: Jennifer Aniston/Instagram
A u posljednje vrijeme Aniston blista i zbog ljubavi. Naime, d srpnja se viđa s hipnoterapeutom Jimom Curtisom, a kako su potvrdili bliski joj izvori, novopečeni par je u opuštenoj vezi. Više o Jimu pročitajte OVDJE.
Jennifer Aniston - 1 Foto: Profimedia
