Nastalo je pravo veselje kada je još jedno poznato lice zapjevalo na svadbi Thompsonove nećakinje!

Mate Bulić zapjevao je "Narodno veselje" na svadbi Lejdi Perković i Ivana Jarneca te rasplesao sve goste.

Svadba Lejdi Perković, nećakinje Marka Perkovića Thompsona, i plesača Ivana Jarneca pretvorila se u pravi glazbeni spektakl kad je na pozornicu stupio Mate Bulić.

Popularni pjevač, poznat i kao "kralj dijaspore", uzeo je mikrofon i zapjevao svoj veliki hit "Narodno veselje", a gosti su odmah zaplesali i zapjevali s njim. Atmosfera se zahuktala do te mjere da je cijela svadbena dvorana orila od pjesme i plesa, što pokazuju i snimke koje su završile na društvenim mrežama.

Svadba Lejdi Perković - 1 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Svadba Lejdi Perković - 3 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Bulićev nastup bio je samo jedan od vrhunaca večeri, a zajedno s emotivnim trenucima i iznenađenjima koje su mladenci priredili, ova svadba ostat će zapamćena kao prava fešta za pamćenje.

Prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca - 3 Foto: Screenshot

OVDJE pogledajte kako je izgledalo kada je Thompson uzeo mikrofon i zapjevao veliki hit "Geni kameni".

Svadba Lejdi Perković - 3 Foto: Lejdi Perković/Instagram

OVDJE pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda.

Na Instagramu se ovih dana Lejdi pohvalila i fotografijama s čak dvije svoje djevojačke zabave ovog ljeta. Više pogledajte OVDJE.

