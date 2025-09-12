Tko je ona?! Na crveni tepih došla je gola baš kao i supruga kontroverznog glazbenika

Nove fotografije Bianke Rumanove sve su podsjetile na skandalozan istup supruge američkog repera Kanyea Westa.

Slovačka influencerica i poduzetnica Bianka Rumanová, poznata po svom luksuznom životnom stilu, izazvala je pravu pomutnju na premijeri reality showa ''Behind the Fame'' pojavivši se gotovo potpuno gola.

Na crvenom tepihu pozirala je u prozirnoj haljini boje kože, a uz nju je bio reper Jovinečko.

Bianka, koja je karijeru započela na društvenim mrežama, danas ima više od 300 tisuća pratitelja na Instagramu i surađuje s brojnim modnim i lifestyle brendovima.

Iako se često opisuje kao model, više je poznata kao influencerica i poduzetnica, a mediji je prate zbog njezina luksuznog načina života – od skupih torbica i nakita do egzotičnih putovanja.

Izgled na premijeri podsjetio je mnoge na suprugu repera Kanye Westa, Biancu Censori, koja je posljednjih mjeseci poznata po skandaloznim i provokativnim izdanjima. Rumanová je ovim stylingom, uz crni krzneni kaput i minimalne sandale, jasno poručila da želi biti u središtu pažnje te pokazati da se ne boji pomaknuti granice mode.

Rumanová je jedna od glavnih zvijezda showa ''Behind the Fame'' koji će gledateljima prikazati stvarni život influencera i slavnih osoba iz regije. Serijal obećava otkriti ono što publika ''nije trebala nikada vidjeti'' te donijeti iskren pogled iza kulisa glamuroznih života društvenih mreža.

