Njegova smrt potresla je cijeli svijet, a poginuo je radeći ono što je najviše volio

Paul Walker slavio bi 52. rođendan da je živ, s njegovim odlaskom brojni se još ne mire.

Paul William Walker rođen je 12. rujna 1973. godine u Glendaleu, Kalifornija. Odrastao je u južnoj Kaliforniji u obitelji s četvero mlađe braće i sestara. Njegov otac bio je bivši boksač i krovopokrivač, a majka manekenka.

Paul je već kao dijete počeo raditi u svijetu zabave – pojavljivao se u reklamama i serijama, a filmski debi ostvario je 1986. u hororu ''Monster in the Closet''.

Prije nego što je postao međunarodna zvijezda, Walker je gradio karijeru kroz uloge u popularnim serijama poput ''Highway to Heaven'' i ''Touched by an Angel'', a potom i u filmovima ''Pleasantville'' (1998), ''Varsity Blues'' (1999) i ''She's All That'' (1999). Njegova karizma i mladenački izgled brzo su ga istaknuli među mladim holivudskim talentima.

Paul Walker je postao svjetski poznat zahvaljujući ulozi Briana O’Connera, tajnog agenta i vozača u filmu ''The Fast and the Furious'' (2001). Njegova kemija s Vinom Dieselom i ljubav prema automobilima pretvorili su franšizu u globalni fenomen. Walker je glumio u pet nastavaka serijala, a snimanje šestog i sedmog filma započeo je prije tragične smrti.

Franšiza ''Brzi i žestoki'' postala je sinonim za adrenalinsku akciju i utrke, a Walker je u njoj ostavio neizbrisiv trag, oblikujući lik koji je postao jedan od najomiljenijih u akcijskom žanru.

Paul je bio poznat kao skroman i prizeman glumac. Bio je strastveni zaljubljenik u automobile, ocean i prirodu, a bavio se i humanitarnim radom. Osnovao je organizaciju Reach Out Worldwide, koja je pružala pomoć žrtvama prirodnih katastrofa.

Bio je otac kćeri Meadow Rain Walker, rođene 1998. godine, s kojom je bio vrlo povezan.

Paul Walker je poginuo 30. studenog 2013. godine u prometnoj nesreći u Santa Clariti, Kalifornija, dok se vozio kao suvozač u Porscheu Carrera GT. Vijest o njegovoj smrti potresla je obožavatelje širom svijeta. Nesreća se dogodila u Valencia Business Parku, industrijskoj zoni sa širokim cestama. Automobil kojim je upravljao Roger Rodas izgubio je kontrolu, udario u betonski stup i drvo, a zatim se zapalio. Paul Walker i Roger Rodas poginuli su na mjestu nesreće od kombinacije ozljeda i posljedica požara.

U trenutku smrti Paul je bio usred snimanja filma ''Furious 7''. Produkcija je bila privremeno zaustavljena, a film je završen uz pomoć dvojice njegovih braće (Cody i Caleb Walker) i CGI tehnologije. Film je posvećen njegovom sjećanju, a scena oproštaja od Briana O’Connera smatra se jednom od najemotivnijih u modernoj kinematografiji.

Paulov humanitarni rad nastavila je njegova kći Meadow kroz Paul Walker Foundation.

Da je živ, Paul Walker bi 12. rujna 2025. proslavio 52. rođendan. Njegova kćer i kolege iz franšize redovito ga se sjećaju, a njegovo ime i dalje živi kroz filmove, humanitarne projekte i ljubav fanova prema njegovom radu.

