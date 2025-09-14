Vatromet, laseri i rave ekstaza: Scooter u Zagrebu priredio noć za pamćenje!

Njemačke ikone Scooter zaslužne su za vrhunac Fair Festa. Pirotehnika, specijalni efekti i kultni uzvici H. P. Baxxtera učinili su nezaboravnom večer koja je kulminirala hitom - "Hyper Hyper".

Velikani techno scene Scooter u subotu navečer zapalili su više od 6.000 ravera prvim nastupom u Zagrebu, u sklopu druge večeri prvog Fair Festa. Spektaklom na Zagrebačkom velesajmu dokazali su da techno nikad ne stari. Pod sloganom ”Techno is back” njemačke ikone priredile su pravi rave teatar uz nevjerojatnu energiju, snažne ritmove i spektakularan light show.

Koncert je od prvog trenutka krenuo senzacionalno - osnivač i pjevač H. P. Baxxter se na pozornici pojavio praćen oduševljenim uzvicima i vatrometom uz pjesmu "Gimme Gimme That Noise". Fanove je pozdravio na hrvatskom, a kad ih je pitao jesu li spremni na rave, iz mase posjetitelja čulo se glasno odobravanje - luda zabava je počela.

Do treće pjesme "We Love Hardcore" zavladala je potpuna ekstaza - laseri su svijetlili, a od vatre s kojom su nastupale plesačice bila je uzavrelija samo atmosfera. Publiku su posebno zapalili hitovi "Call Me Manana", "God Save The Rave" i "The Logical Song" koji su njemačke ikone doveli na top ljestvice diljem Europe.

Veliko finale i trenutak koji su svi čekali došao je sa zadnjom pjesmom s kojom se Scooter proslavio 1993. godine. Uz eurodance himnu 90-ih "Hyper, Hyper publika se razbacala do kraja, a uslijedio je i oproštajni vatromet. Međutim, publika nije bila spremna da se party završi - Scooter se vratio na bis uz jedan od novijih hitova "FCK 2020". H. P. Baxxter se od Zagreba oprostio uz hrvatsku zastavu i obećanje: "Vidimo se dogodine."

Da bi publika Scooter dočekala rasplesana pobrinuli su se iskusni DJ Krnya s više od 40 godina iskustva iza pulta i uvijek inovativni DJ Kneža. Status kraljice zabave opravdala je i Indira Forza, koja od svojih početaka u Coloniji ne može izaći na pozornicu bez da maksimalno podigne atmosferu.

Prve večeri Fair Festa po prvi put u svojoj tridesetogodišnjoj karijeri pred zagrebačkom publikom je nastupio DJ Steve Aoki. Ekscentrični Amerikanac japanskog porijekla oduševio je hitovima "Just Hold On", "The Truth Untold", "MIC Drop", "Waste It On Me", kao i najpoznatijim - "Pursuit of Happiness". Nije izostao ni njegov popularni performans "cake face" pa je za veliko finale večeri prema publici doletjelo desetak torti, nakon čega je Aoki uzviknuo "Croatia, I love you".

Pri kraju nastupa je ipak posebno oduševio Zagrepčane kad je zasjao u crveno-bijeloj šahovnici.

Prije Aokija su nastupili i poznati radijski voditelj i majstor klupske glazbe DJ Vedran Car, veteran elektronske scene s modernim zvukom i čest gost najboljih regionalnih klubova DJ Kosta Radman te hrvatsko-slovenski elektronski duo Vanillaz, prepoznat i diljem svijeta.

Prvi Fair Fest tako je postavio visoke standarde na hrvatskoj festivalskoj sceni s najjačim svjetskim izvođačima.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Zavirite u raskošan dom bivšeg dinamovca i lijepe supruge, luksuz je mala riječ!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hlače koje je Kolinda Grabar-Kitarović nosila za važan događaj ukrale svu pozornost!