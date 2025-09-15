Prvi javni izlazak zvijezde Kumova i zgodnog nogometaša koji joj je ukrao srce!

Zgodni par rado je pozirao fotografima na događanju u Splitu.

Glumica Petra Kraljev, koju gledatelji obožavaju u seriji "Kumovi", u Splitu je uživala u prvom javnom izlasku s partnerom, nogometašem Sandrom Gotalom.

Petra je odabrala kratku traper haljinu košuljastog kroja, koju je u struku stegnula tankim remenom i tako istaknula svoju figuru. Izdanje je upotpunila s natikačama na visoku punu petu i decentnim modnim detaljima, dok joj je duga, ravna kosa padala preko ramena.

Sandro se odlučio za bijelu kombinaciju – kratke hlače i majicu kratkih rukava, a styling je zaokružio bijelim tenisicama. Tetovaže na njegovim rukama dodatno su privukle poglede.

Na istom događanju bila je i Ana Čagalj, koja je mamila poglede u dekoltiranoj haljini, ali ju je ipak zasjenila kćer ljepotica. Fotku pogledajte OVDJE.

Inače, Petra Petra i Sandro već su neko vrijeme zajedno, ali rijetko eksponiraju svoju privatnost u medijima. Nedavno je za naš portal otkrila kako su se upoznali.

''Dogodilo se tiho, bez velikih najava, ali s puno dubine. Upoznali smo se sasvim slučajno, kroz prijateljstvo, i stvari su se polako krenule slagati. Nije bilo prenaglašeno – sve je teklo prirodno, s puno međusobnog poštovanja i prepoznavanja. Skupa smo već neko vrijeme, ali više smo tipovi koji broje zajedničke trenutke, a ne mjesece'', rekla je i dodala čime ju je nogometaš osvojio.

A što nam je još rekla pročitajte OVDJE.

OVDJE pročitajte veliki intervju u kojem se Petra prisjetila svojih početaka na Novoj TV.

