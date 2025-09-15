Jolina supruga mamila poglede u dekoltiranoj haljini, ali zasjenila ju je kći ljepotica

Zanosna supruga našeg glazbenika u izlazak je povela i kćer Emu.

Split je dobio novo mjesto koje slavi ljubav prema zdravom životu, dobroj kavi, ali i onim malim trenucima koji život čine lijepim!

Na atraktivnoj lokaciji svoja vrata otvorio je jedinstveni kafić u vlasništvu poznatog trenera fitnesa Ante Burazina, a otvaranje je okupilo brojna poznata lica.

Ana Čagalj, supruga našeg glazbenika Joška Čagalja Jole, u izlazak je povela i svoju kćerkicu - 15-godišnju Emu.

Ana Čagalj, Ema Čagalj Foto: John Pavlish

Prekrasna plavuša mamila je pažnju prisutnih u kratkoj bijeloj haljini s nježnim cvjetnim uzorkom, dubokim izrezom i dugim puf-rukavima. Kombinaciju je upotpunila smeđim štiklama i elegantnom bijelom torbicom.

Joško Čagalj Jole, Ana Čagalj Foto: Instagram

I Ema je zablistala u izlasku u smeđoj haljini.

Ema Čagalj Foto: John Pavlish

Iva Čagalj - 3 Foto: Instagram

