Jolina supruga mamila poglede u dekoltiranoj haljini, ali zasjenila ju je kći ljepotica

Zanosna supruga našeg glazbenika u izlazak je povela i kćer Emu.
Na atraktivnoj lokaciji svoja vrata otvorio je jedinstveni kafić u vlasništvu poznatog trenera fitnesa Ante Burazina, a otvaranje je okupilo brojna poznata lica.
Ana Čagalj, supruga našeg glazbenika Joška Čagalja Jole, u izlazak je povela i svoju kćerkicu - 15-godišnju Emu.
Ana Čagalj, Ema Čagalj Foto: John Pavlish
Prekrasna plavuša mamila je pažnju prisutnih u kratkoj bijeloj haljini s nježnim cvjetnim uzorkom, dubokim izrezom i dugim puf-rukavima. Kombinaciju je upotpunila smeđim štiklama i elegantnom bijelom torbicom.
Joško Čagalj Jole, Ana Čagalj Foto: Instagram
I Ema je zablistala u izlasku u smeđoj haljini.
Ema Čagalj Foto: John Pavlish
Iva Čagalj - 3 Foto: Instagram
