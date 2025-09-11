Tko su uspješna djeca poznatih Hrvata koja osvajaju zlata, putuju svijetom i diktiraju trendove?

Djeca brojnih slavnih Hrvata često se drže podalje od kamera i zaziru od javnosti. Neki to jednostavno ne mogu izbjeći, a pritom su itekako uspješni u onom što rade. Jolina kći, sin predsjednika Milanovića ili pak nasljednice Nives Celzijus i Roberta Pauletića. Tko su IT djevojke i moćni frajeri, kćeri i sinovi poznatih Hrvata, na čijem bi lifestyleu pozavidjeli mnogi, istražio je naš Davor Garić za IN magazin.

''Evo jučer sam bila na krizmi. Ja mislim da mi je 100 ljudi reklo da izgledam kao mama, ali karakterno ista tata. I to mi je trenutno jedini opis kojeg dobivam, ništa drugo'', našalila se na svoj račun splitska IT djevojka, kći popularnog Jole, Iva Čagalj. Osamnaestogodišnju beauty influencericu na Instagramu i Tik Toku prati 110 tisuća ljudi, a kad pozira s mamom, svi ih pitaju jesu li sestre.



''Svi mi to govore, to je nemoguće. Ali onda ne znam je li to neka uvreda za mene da ja izgledam kao baba ili? Nije mi jasno'', govori Iva.

Sin predsjednika Zorana Milanovića, Marko, vrsni je hrvač. U lipnju je osvojio zlato na prestižnom međunarodnom turniru u Kopenhagenu. Stopama slavne mame, Kraljice svijeta '90-e Danijele Gračan i nogometnog znalca Nenada Gračana, krenula je i njihova kći Ema. 2018-e je osvojila titulu Kraljice Hrvatske, a nedavno kraju privela studij dentalne medicine.



''Gotova sam, dala sam sve ispite, još čekam diplomu, zaposlila sam se tako da sve ide po planu. Jako sam ponosna na sebe, ali i na svoje roditelje što su odgojili i mene i moje sestre na ovaj način, da je edukacija najbitnija, da je znanje najbitnije, da je to ono što nama ostaje i što nas čini bogatima'', izjavila je Ema Gračan.



''Ono što je za svakog roditelja najbitnije je da su mu djeca zdrava, ali i da su djeca složna. Da budu zajedno, da imaju jedna drugu, da se imaju za cijeli život. Evo to je moja poruka za svu djeci i za sve roditelje'', dodala je Danijela Fračan, kraljica svijeta 1990. godine.

Najšarmantniji domaći baby influencer je Bloom Tatarinov. Iako on toga još nije svjestan, njegove dječje avanture, najčešće pjevačke vratolomije u autosjedalici, na društvenim mrežama dosežu milijunske preglede, o kakvima mnogi ozbiljni pjevači mogu samo sanjati.



''On se ne gasi. Nekad bude ''pa jel možeš ohanut minutu?''. Ne zaustavlja se, ali opet to je toliko zanimljivo i djeca te nekad iznenade s tim glupostima. Stvarno kažu što ti ni ne misliš da on to zna, da to može izgovorit, jednostavno bude smiješno. Kako je on dobar čovjek, vidiš na njemu da je veseljak, tako da uglavnom govori lijepe stvari. Ne iznenađuje ružnim'', govori Maja.



Sina glumaca Nataše Dorčić i Svena Medvešeka svakodnevno gledamo u seriji ''U dobru i zlu''. Gluma je Tomi očito zapisana u genima.



''Mama je snimala film Mondo Bobo i ja sam bio u trbuhu kad je ona igrala u tom filmu s tatom pa kad si sad razmišljam ja sam bio pred kamerom a da nisam ni izašao na svijet. Sa pet godina smo izletjeli mami na scenu jer nismo bili svjesni da je kazališna predstava i da mi sad ne smijemo pozdravit mamu koja izlazi na scenu'', ispričao nam je Toma jednom prilikom.



Sin političara Orsata Miljenića, Nikola, olimpijac je i plivački rekorder, a mnoge dame kažu i najzgodniji Hrvat. Kći Nives Celzijus i Dine Drpića tek je napunila 18, no na društvenim mrežama brojni desetke tisuća pratitelja. Mnogi kažu da nevjerojatno nalikuje na slavnu mamu.



''Moji klinci kažu da se mene puno više boje nego tate. Kažu da je tata puno blaži, mama je autoritativnija, samo da se zna. Znam da ovo anđeosko lice ne izgleda tako, ali povremeno, u rijetkim situacijama doduše, ali zna podemonit'', ispričala je Nives Celzijus.

Kći novinara i putopisca Roberta Pauletića, Riva, dokaz je da jabuka ne pada daleko od stabla. Riva je jedna od sedmero djece, a od oca nije naslijedila samo karakter, već i strast prema putovanjima.''Pa oni su navikli, jednostavno od mene se može sve očekivati, tako i poziv, kad me zovu, kao di si, ˝evo me u Rimu, evo me u Norveškoj, kao došli popiti kavu˝, haha, tako da su oni apsolutno navikli na sve. Moja mama je rekla, ima već par godina, Riva čuvali te anđeli, ne mogu ja ovo trpiti, hahaha… Ne mogu ja popratiti tebe i tvoj ritam'', zaključila je Riva.Čini se da ova uspješna djeca itekako dobro prate ritam svojih slavnih roditelja.

