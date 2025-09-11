Pretraži
IT djevojke i moćni frajeri!

Tko su uspješna djeca poznatih Hrvata koja osvajaju zlata, putuju svijetom i diktiraju trendove?

Piše Davor Garić/I.G., Danas @ 18:57 inMagazin komentari
Iva Čagalj - 1 Iva Čagalj - 1 Foto: In Magazin

Djeca brojnih slavnih Hrvata često se drže podalje od kamera i zaziru od javnosti. Neki to jednostavno ne mogu izbjeći, a pritom su itekako uspješni u onom što rade. Jolina kći, sin predsjednika Milanovića ili pak nasljednice Nives Celzijus i Roberta Pauletića. Tko su IT djevojke i moćni frajeri, kćeri i sinovi poznatih Hrvata, na čijem bi lifestyleu pozavidjeli mnogi, istražio je naš Davor Garić za IN magazin.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kviz o Supermanu
pravi izazov!
Fanovi Supermana, ovo je kviz za vas! Imate li 10 od 10?
Tko je Brooks Nader, navodna nova djevojka Carlosa Alcaraza?
voli polugole kombinacije
Tko je fatalna plavuša za koju se šuška da je nova djevojka 22-godišnjeg teniskog asa?
Sve spremno za novu MasterChef sezonu: Članovi žirija otkrili kakva je atmosfera iza kamera!
Noževi su naoštreni!
Sve je spremno za novu MasterChef sezonu: Članovi žirija otkrili kakva je atmosfera iza kamera!
IT djevojke i moćni frajeri! Otkrivamo tko su uspješna djeca slavnih Hrvata koji osvajaju zlata, putuju svijetom i diktiraju trendove!
IT djevojke i moćni frajeri!
Tko su uspješna djeca poznatih Hrvata koja osvajaju zlata, putuju svijetom i diktiraju trendove?
Ruben Van Gucht podijelio tužnu vijest na Instagramu
''najdraža ljubavi...''
Blankin suprug podijelio tužnu vijest na društvenim mrežama: ''Pokušali smo...''
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
Svi komentiraju rođendansku tortu Luke Modrića
''Veliki Luka''
Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!
Lu Dedić i Marina Scotti na komemoraciji Gabi Novak
suze samo tekle
Teški prizori obiteljske tuge: Unuka Lu i snaha Marina oprostile su se od Gabi Novak
Tko je supruga Mirka Filipovića, Klaudija Filipović?
samozatajna klaudija
Tko je supruga Mirka Filipovića? Nikad ju ne vidimo, a u braku su već 23 godine
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
FOTO Marko Bošnjak komentirao ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
pokazao i prijetnje
FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
Supruga ubijenog Charlieja Kirka par sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
proročanska poruka
Supruga ubijenog Charlieja Kirka nekoliko sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
Traju izvidi
Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
show
Svi komentiraju rođendansku tortu Luke Modrića
''Veliki Luka''
Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
zabava
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Jao…
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Medvjed im se uspio prikrasti usred bijela dana, gledatelje šokirala reakcija
Lukavi medo
Medvjed im se uspio prikrasti usred bijela dana, gledatelje šokirala reakcija
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Jao…
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
tech
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
Na Marsu
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
3I/ATLAS
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
sport
Tko je Miloš Lukovac? Maltretirao navijače u Beogradu, borio se u Zagrebu, Hrvat ga nokautirao
NIJE DUGO IZDRŽAO
VIDEO Tko je Vučićev čovjek koji je tukao navijače? Borio se u Zagrebu, Hrvat ga ekspresno završio
Lukas Podolski popljuvao bivšeg Vatrenog
auu!
Lukas Podolski popljuvao bivšeg vatrenog: "Nikad ne bih takvog čovjeka u klubu"
Hrgović odbio meč života, poznato zašto
otkrio promotor
Hrgović odbio meč života, poznato zašto
tv
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
LEYLA
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
Kumovi: Cijelu se noć borila za život, a još im i nepoznata osoba spava na kauču
KUMOVI
Kumovi: Cijelu se noć borila za život, a još im i nepoznata osoba spava na kauču
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
putovanja
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Novi kviz općeg znanja: Možete li na svih 15 pitanja dati točan odgovor?
Lako?
Novi kviz općeg znanja: Možete li na svih 15 pitanja dati točan odgovor?
S razlogom: Spud Bud ili kako je Zagreb poludio za punjenim krumpirima
Viralni hajp
Zagreb je poludio za ovim jelom: Otvoren restoran koji poslužuje samo punjeni krumpir
novac
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Jesmo li na dnu?
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
lifestyle
Vanja Modrić u bijelim tenisicama i bikirnici na Maksimiru 2025.
Za nju postoji lista čekanja
Vanja Modrić nosila je bijele tenisice na maksimirskom travnjaku, ali najviše pažnje privukla je njezina torba
Naše čitateljice odabrale najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
JESTE IZNENAĐENI?
Više od 5700 čitateljica odabralo je najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
Greška koju radimo sa zamijom
Najveća greška
Zamija vam ne uspijeva? Onda ste vjerojatno napravili ovu čestu grešku
sve
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Svi komentiraju rođendansku tortu Luke Modrića
''Veliki Luka''
Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene