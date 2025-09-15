Lady Gaga škicnula je viralni ples pobjednika našeg Survivora!

Pobjednik Survivora okušao se u viralnom trendu, a na njegovo veliko iznenađenje zapazila ga je i velika pop zvijezda.

Pobjednik našeg Survivora, Luciano Plazibat oduševio je svoje pratitelje na društvenim mrežama kada se okušao u jednom od popularnih viralnih plesova.

Odabrao je pjesmu Lady Gage iz serije Wednesday, a njegov energični nastup ubrzo je postao hit. Pravi šok uslijedio je kada je video došao i do same svjetske zvijezde koja ga je podijelila na svojim društvenim mrežama.

Luciano nije skrivao oduševljenje, pa se odmah pohvalio fanovima time što ga je primijetila svjetska slavna glazbenica.

''Dakle, ovo se dogodilo, Lady Gaga je podijelila moj video! Kad pomisliš da ti godina ne može biti bolja, zamalo umreš od uzbuđenja plešući. Trebala je biti na meni ''Born This Way hoodica'', ali sam se potpuno oznojio dok sam učio korake'', napisao je.

Galerija 23 23 23 23 23

Pogledaji ovo Celebrity Prekrasne glumice iz naše serije očarale sve u društvu još jedne poznate Hrvatice

''Više ne znam što da kažem - toliko dugo nisam plesao ni objavljivao išta vezano uz ples jer mi je, zbog obaveza i posla, bilo teško stati, naučiti nešto i snimiti. Ali kada osoba zbog koje plešeš izbaci novu pjesmu – jednostavno moraš! A onda, kao šećer na kraju, ona to vidi i podijeli'', dodao je.

Luciano Plazibat Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Romantični video naše glazbenice i dečka iz Srbije zapalio društvene mreže!

''Ne znam što reći osim da sam neopisivo sretan, nezamislivo mi je. Inače bih rekao: ''Mali Luci bi bio ponosan.'' E pa sad je ovaj Luci još sretniji od tog malog'', zaključio je.

Luciano Plazibat, Survivor - 5 Foto: Nova TV

Njegov potez izazvao je lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji su mu poručili kako je ovo tek početak velikih stvari za njega.

''Za tebe je samo nebo granica'', ''Baš sam sretna zbog tebe'', ''Idemo Luci'', ''Pokidao si'', ''Svaka čast, nije to mala stvar'', ''Uspio si u životu'', ''Idemo'', ''Obožavam'', samo je dio komentara s Instagrama.

Luciano Plazibat Foto: Nova TV

Luciano Plazibat Foto: Nova TV

Luciano Plazibat Foto: Nova TV

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Janica Kostelić nakon dugo vremena snimljena u javnosti, zbog ovog je događaja napravila iznimku

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Čizme na nogama, a ispod prozirnog topa nije imala ama baš ništa!

Pogledaji ovo Celebrity Prvi javni izlazak zvijezde Kumova i zgodnog nogometaša koji joj je ukrao srce!