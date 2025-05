Velika pop-zvijezda na Copacabani održala koncert pred 2 milijuna ljudi!

Lady Gaga održala je u subotu navečer besplatni koncert na plaži Copacabani u Rio de Janeiru pred 2,1 milijuna ljudi, objavile su gradske vlasti.

"Toliko sam počašćena što mogu biti ovdje s vama večeras. Srce mi je prepuno. Sretna sam, ponosna i duboko zahvalna", rekla je 39-godišnja američka pjevačica na pozornici. "Hvala ti, Brazile. Volim te zauvijek!".

Lady Gaga na Copacabani - 7 Foto: Profimedia

Lady Gaga na Copacabani - 2 Foto: Profimedia

Dvosatni koncert bio je najavljen kao najveći u njezinoj karijeri.

Koncert je bio dio niza koncerata pod nazivom "Todo Mundo no Rio" (Everybody in Rio) kojim gradske vlasti dovode međunarodne zvijezde u svoju metropolu.

Lady Gaga na Copacabani - 6 Foto: Profimedia

Lady Gaga na Copacabani - 5 Foto: Profimedia

Lady Gaga otkazala je 2017. planirani nastup na glazbenom festivalu Rock in Rio iz zdravstvenih razloga.

Rekla je da su Brazilci čekali više od 10 godina od njezina zadnjeg nastupa u toj zemlji i da će dati sve od sebe.

Lady Gaga na Copacabani - 3 Foto: Profimedia

Lady Gaga na Copacabani - 1 Foto: Profimedia

Koncert je osiguravalo gotovo 4800 policajaca.

Po gradskim vlastima, koncert je u grad privukao gotovo 500.000 turista, više nego dvostruko više od očekivanog.

Gradske vlasti očekuju da će grad od koncerta zaraditi 106 milijuna američkih dolara.

Lady Gaga na Copacabani - 4 Foto: Profimedia

