Domaći sportski influencer pretučen na Poljudu! "Nikad iz mojih usta nije izašla niti jedna provokacija!"

Influencer Brane FC napadnut je tijekom derbija Dinama i Hajduka na Poljudu.

Hrvatsku javnost šokirala je ispovijest mladog influencera Brane FC-a koji je otkrio da je jučer fizički napadnut na derbiju Dinama i Hajduka na Poljudu.

"Moja zadnja utakmica na Poljudu. Ono što sam doživio danas u 40. minuti utakmice, nikad se ne bih nadao. Sjedim mirno, gledam utakmicu s prijateljem i niotkud njih par mi dolaze s leđa i dobivam u glavu iz čista mira. Zatim me digli sa sjedala i stjerali u kut kod ograde gdje se priključilo još njih 10 junaka. Na kraju me potjerali sa stadiona i morao sam bježati pred izlazom, još me policija htjela privesti. Nikad loša riječ iz mojih usta nije izašla za vaš Hajduk. Izgubili ste svo moje poštovanje", napisao je jučer nakon utakmice.

Brane FC na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Brane FC na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''Hvala svima na podršci, ne stignem svima odgovoriti. Oka nisam sklopio i još se nisu slegnuli dojmovi. Ima naravno i prijetnji i pljuvača, a takvima poručujem da se samo Boga bojim i vama pojedincima toga upravo i fali... Podsjetit ću vas poštovana Dalmacijo da sam ja kao 'purger' prošle godine došao i gledao Hajduk protiv Ružomberoka. Odradio sam vlog s vašom djecom, sinovima, kćerima i pokazao da se može normalno poduprijeti hrvatski klub u Europi. Nikada iz mojih usta nije izašla niti jedna provokacija upućena Hajduku. Moj otac i dida su od dolje, od tamo imam korijene i znam što to znači. Nisam lud doći raditi nered. Vi ste ti koji ste nenormalni. Ne podnosite nikog drugog i uživate u tome. Svaka čast svim ljudima koji dušu daju za Hajduk, vole klub te poštuju druge. Kako normalno idem na bilo koji drugi stadion, ali ne na Poljud? Odgovor na to pitanje ostavljam vama'', dodao je danas.

Brane FC na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Što vi mislite o neredima navijača? Osuđujem žestoko!

Tko voli nek izvoli, ja ne sudjelujem Osuđujem žestoko!

Tko voli nek izvoli, ja ne sudjelujem Ukupno glasova:

Iz Splita je najavio i vlog.

Brane FC, poznat i kao BRANE, hrvatski je sportski influencer koji je stekao popularnost objavljujući sadržaje vezane uz nogomet, posebno utakmice hrvatske reprezentacije, Dinama i HNL-a. Njegov sadržaj uključuje vlogove, analize i komentare s utakmica, a prisutan je na platformama poput TikToka i YouTubea.

Brane FC - 3 Foto: Instagram

Brane FC - 5 Foto: Instagram

Na TikToku (@branefc) ima preko 28.000 pratitelja i više od 900.000 lajkova, dok na YouTubeu objavljuje vlogove s raznih sportskih događanja. Njegov sadržaj karakterizira entuzijazam prema nogometu i angažiranost s publikom.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pjevačica koju su Hrvati obožavali podijelila prve prizore s novorođenom kćerkicom!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Darko Milinović objavio fotku prekrasne kćeri: Nekoć se bavila pjevanjem, a pokušala je i upasti na Doru z

Pogledaji ovo Celebrity Naša voditeljica proživjela pravu dramu na cesti: ''Totalni stres, usred skretanja...''

Pogledaji ovo Celebrity Eva Longoria u rijetkom izlasku sa suprugom, evo kako izgleda muž jedne od najzgodnijih žena svijeta!

Pogledaji ovo Celebrity Fotke veselog Toma Cruisea koji napušta razuzdanu feštu Davida Beckhama popravit će vam dan!

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate li se telenovele "Dona Barbara"? Testirajte znanje u našem kvizu!

Pogledaji ovo Celebrity Slavni glumac napravio iznimku i progovorio o teškom stanju svog sina: ''Bojim se...''