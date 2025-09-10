Pala pomirdba? Princ Harry sastao se s ocem nakon gotovo dvije godine

Princ Harry i kralj Charles nakon više od godinu dana ponovno su se susreli u Londonu, dok napeti odnosi s princom Williamom i dalje traju.

Princ Harry i kralj Charles ponovno su se vidjeli nakon više od godinu dana, a susret se dogodio u Clarence Houseu u Londonu, piše People.

Harry je u Veliku Britaniju stigao 8. rujna kako bi sudjelovao u humanitarnim događanjima, odao počast kraljici Elizabeti na godišnjicu njezine smrti te se susreo s brojnim udrugama. Ovo je njihov prvi razgovor licem u lice otkako je kralj u veljači 2024. otkrio da boluje od raka.

Princ Harry - 4 Foto: Profimedia

Princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo inMagazin Djevojčica koja je pjesmom rasplakala svijet: Donosimo priču o glazbenoj senzaciji Emmi Kok

U intervjuu za BBC News princ je ranije priznao da bi volio "pomirenje", iako je objava njegovih memoara Spare dodatno zakomplicirala odnose. Nakon razdoblja kada kralj navodno nije odgovarao na Harryjeve pozive, u srpnju su njihovi timovi ponovno stupili u kontakt, što se protumačilo kao znak popuštanja napetosti.

Princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry, kralj Charles Foto: Profimedia

Harry je posljednjih mjeseci više puta dolazio u Ujedinjeno Kraljevstvo, ali bez susreta s najužom obitelji. Dodatnu prepreku predstavljala je i njegova tužba protiv vlade zbog ukidanja policijske zaštite.

Charles III. u Italiji - 2 Foto: Profimedia

Mislite li da je došlo do pomirdbe? Nadam se da su riješili nesuglasice!

Mislim da nikad neće biti isto Nadam se da su riješili nesuglasice!

Mislim da nikad neće biti isto Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sandi Cenov pokazao fotografiju iz 90-ih, bio je u društvu Graše i Nine Badrić: ''Kakva družina!''

Galerija 20 20 20 20 20

Ipak, iako se s ocem čini da su stvari krenule nabolje, odnosi s princom Williamom ostaju narušeni.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Marija Šerifović oštro odbrusila djevojci iz publike, pogledajte reakciju!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?

Pogledaji ovo Celebrity Nikolina Pišek objavila razgovor s muškarcem na stranici za spojeve