Pala pomirdba? Princ Harry sastao se s ocem nakon gotovo dvije godine

Princ Harry i kralj Charles nakon više od godinu dana ponovno su se susreli u Londonu, dok napeti odnosi s princom Williamom i dalje traju.
Princ Harry i kralj Charles ponovno su se vidjeli nakon više od godinu dana, a susret se dogodio u Clarence Houseu u Londonu, piše People.
Harry je u Veliku Britaniju stigao 8. rujna kako bi sudjelovao u humanitarnim događanjima, odao počast kraljici Elizabeti na godišnjicu njezine smrti te se susreo s brojnim udrugama. Ovo je njihov prvi razgovor licem u lice otkako je kralj u veljači 2024. otkrio da boluje od raka.
U intervjuu za BBC News princ je ranije priznao da bi volio "pomirenje", iako je objava njegovih memoara Spare dodatno zakomplicirala odnose. Nakon razdoblja kada kralj navodno nije odgovarao na Harryjeve pozive, u srpnju su njihovi timovi ponovno stupili u kontakt, što se protumačilo kao znak popuštanja napetosti.
Harry je posljednjih mjeseci više puta dolazio u Ujedinjeno Kraljevstvo, ali bez susreta s najužom obitelji. Dodatnu prepreku predstavljala je i njegova tužba protiv vlade zbog ukidanja policijske zaštite.
Ipak, iako se s ocem čini da su stvari krenule nabolje, odnosi s princom Williamom ostaju narušeni.
