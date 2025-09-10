Nikolina Pišek objavila razgovor s muškarcem na stranici za spojeve

Voditeljica se na Tinderu dopisivala s misterioznim muškarcem, a zatim je poruke pokazala na Instagramu.
U objavljenom razgovoru Nikolina je prva započela komunikaciju i napisala:
"O heloooooo. Trenirali se? Cuga? Bez erotskih pretenzija? Kisssss.''
Na to joj je muškarac odgovorio:
"Ja ću poludjeti sa tobom. Može trening pa klopa."
Zatim je prošlo nekoliko dana do nove Nikolinine poruke. Objašnjavajući zašto mu nije odgovorila, napisala je:
"Piši, brate, na nešto kršteno, ovo ne znam kada sam pogledala. Ovo. I naletim na tebe. Jopet."
On ju je ispravio na "opet".
"Piši na old school telefon'', dodala je.
Uz fotku je označila i kolegicu Idu Prester.
''Kada mi objasne da moram na Tinder... Netko?'', napisala je ispod razgovora.
