Nikolina Pišek objavila razgovor s muškarcem na stranici za spojeve

Voditeljica se na Tinderu dopisivala s misterioznim muškarcem, a zatim je poruke pokazala na Instagramu.

Nikolina Pišek na društvenim je mrežama objavila screenshot razgovora s muškarcem na Tinderu. Za one koji možda ne znaju, Tinder je popularna aplikacija za upoznavanje koja funkcionira na principu međusobnog ''swipeanja'' – ako se dvoje ljudi ''lajka'', otvara im se mogućnost dopisivanja.

U objavljenom razgovoru Nikolina je prva započela komunikaciju i napisala:

"O heloooooo. Trenirali se? Cuga? Bez erotskih pretenzija? Kisssss.''

Nikolina Pišek

Na to joj je muškarac odgovorio:

"Ja ću poludjeti sa tobom. Može trening pa klopa."

Nikolina Pišek

Zatim je prošlo nekoliko dana do nove Nikolinine poruke. Objašnjavajući zašto mu nije odgovorila, napisala je:

"Piši, brate, na nešto kršteno, ovo ne znam kada sam pogledala. Ovo. I naletim na tebe. Jopet."

On ju je ispravio na "opet".

"Piši na old school telefon'', dodala je.

Nikolina Pišek

Uz fotku je označila i kolegicu Idu Prester.

''Kada mi objasne da moram na Tinder... Netko?'', napisala je ispod razgovora.

