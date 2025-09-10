Tko je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK? O njezinom vjenčanju svi su pisali

Martina Ravlić veliki interes javnosti izazvala je 2023. godine svojim neobičnim i spektakularnim vjenčanjem, a sad se o njoj ponovno piše jer je pod istragom.

USKOK je od srijede ujutro u akciji koja obuhvaća Hrvatske šume, ali i neke domaće tvrtke. Više čitajte OVDJE.

U igru je uključena i Martina Ravlić Marijanović, slavonska poduzetnica koja je 2023. godine u hrvatskim medijima bila pravi hit.

Naime, te godine digla je cijelu Hrvatsku na noge svojim spektakularnim vjenčanjem o kojemu se pričalo danima.

''Što se zapravo dogodilo, čime smo privukli toliku pažnju? Jasno nam je da su i Petar Grašo i Lepa Brena tu bili ključni, s nekih drugih strana nam dolazi da smo nas dvoje neki energičan par koji je valjda doprinio svemu tome, ali svejedno nam još uvijek nije jasno'', rekla nam je tada poduzetnica Martina.

Pjesmu za prvi ples mladencima je otpjevao obiteljski prijatelj Petar Grašo.

''Ja sam rekla kako je ta pjesma 'Ako te pitaju' nešto najljepše što je napisao i otpjevao, uz sve njegove pjesme koje su romantične i divne. Rekla sam mu: 'Petre, ako se budem udavala, želim da mi to otpjevaš za prvi ples!', a on je odgovorio: 'Ja ću se naljutiti ako se budeš udavala, a ne budeš me zvala!''' ispričala je Martina za IN magazin.

Angažman Lepe Brene, koju Martina obožava, bilo je suprugovo iznenađenje.

''Svaka naša fešta je uz 'Duge noge', uz neke od njezinih pjesama. Ja sam suprugu govorila: 'Ako se budem udavala, ne priznajem ništa ako me ne iznenadiš nego sa Lepom Brenom!' Naravno, on se potrudio preko svojih prijatelja, poznanika zaista me iznenaditi s Lepom Brenom na taj dan. Samo nekoliko dana prije saznala sam da će biti Lepa Brena. Ipak su me morali malo psihički pripremiti da ne bi bilo baš taj dan...'' objasnila nam je Martina.

''Nije vjerovala pa je išla zvati neke menadžere: 'Ja bih Lepu Brenu za svadbu!', no rekli su joj da Lepa Brena ne pjeva na svadbama. Ja kažem: 'Lažeš, nema šanse. Brena ne pjeva na svadbi''', nadovezao se Darko Marijanović svojedobno.

Veliku pozornost izazvala je i Martinina osebujna vjenčanica koju potpisuje dizajnerica Ksenija Vrbanić.

''Ja sam došla, obukla to i rekla: 'Ksenija, to sam ja, to ste vi! Nema dalje!' I onda je njezina ideja bila: 'Mislim da vi morate imati veo, barem na vjenčanju, ali ne onaj klasični!' Ja kažem: 'Da, naravno!' Na kraju mi je to poslala poštom kao iznenađenje, nisam ni znala da će mi to napraviti, i samo mi je napisala: ''Vi ste moja XD dimension!''' ispričala je Martina.

Martina Ravlić Marijanović Foto: Vlado Kos / CROPIX

Svi koji upoznaju ovu Slavonku očarani su njezinom energijom. Kakva je zapravo Martina?

"Zapravo ste me opisali! Hahaha! Ja sam zaista energična, apsolutno pozitivna, u svemu vidim nešto dobro, u ljudima vidim dobro i uvijek kažem - kako zračiš, tako privlačiš, i držim se toga. Lav sam u horoskopu, a znate sve karakteristike lava, što drugo reći'', zaključila je Martina.

Martina Ravlić Marijanović Foto: Vlado Kos / CROPIX

Martina je očevu drvoobrađivačku tvrtku preuzela s nepunih 30 godina i 2017. ušla u TOP 5 poduzetnika godine. Kako je biti poduzetnica u Hrvatskoj?

''Mislim da je svakako izazovno! Je li teško? Ja ni to ne opisujem kao teško! Obožavam svoj posao, obožavam svoju misiju, volim ljude, volim ljude koji rade za mene, uvijek ih nazivam prijateljima. Oni su uvijek uz mene, zajedno ostvarujemo neke ciljeve'', rekla je Martina te 2023. godine.

Martina Ravlić Marijanović Foto: Vlado Kos / CROPIX

Martina Ravlić Marijanović Foto: Ivica Galovic/Pixsell

U travnju ove godine Martinina kćer Larissa slavila je 18. rođendan. Na fešti je pjevala Maja Šuput, a prizora se prisjetite OVDJE.

