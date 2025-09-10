Naš influencer obračunao se s hejterima koji su ružno reagirali na njegov novi pothvat

Marco Cuccurin krenuo je s obnovom kuće za svoju baku, a ovako se obračunao s groznim komentarima koje je dobio.

Domaći influencer Marco Cuccurin oduševio je pratitelje na društvenim mrežama svojim novim projektom.

Naime, započeo je obnovu stare kuće u Puli koju planira pretvoriti u dom za svoju baku.

"Vrijeme je za novo poglavlje - kuća za nonu u Puli. Pomoz' Bože, trebat će strpljenja!", napisao je uz video na Instagramu.

Snimio je kako odvozi otpad te razbija stari namještaj, a njegov pothvat njegove pratitelje ostavio je bez teksta.

"Koliko je važno biti iskren, bravo Marko i od srca ti želim da što brže renoviraš onako kako si zamislio", "Divni Marko... Bravo za sve što radiš...", pisali su pratitelji.

No, bilo je tu i negativnih komentara na koje je Marco odgovorio.

"Vidio sam da mi ispod videa ljudi pišu da će mi, citiram: Nona krepat' dok napravim kuću. Ja se ne slažem, jer čvrsto vjerujem kako će moja nona živjeti još barem 20 godina i za to se molim svakoga dana", rekao je.

"Tako da zavidim ljudima koji pišu ovakve komentare i želim poručiti: Daj si je*eno pometi svoje dvorište prvo. Pometi ispod svog tepiha i nemoj pisati ovako ružne komentare, jer mislim da ih nitko ne zaslužuje i da svatko za svoju obitelj želi da što dulje zdrava i živa", zaključuje.

Prije nekoliko dana snimio je u kakvom je stanju pronašao stan koji je iznajmljivao, prizori su šokantni.

