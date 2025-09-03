Naš influencer zbog bake staru kućicu pretvara u dom iz snova: ''Baš si za primjer!''

Marco Cuccurin otkrio je da uređuje staru kućicu u njegovoj rodnoj Puli.

Naš influencer Marco Cuccurin bacio se na novi projekt – uređenje stare obiteljske kuće u Puli, koju želi pretvoriti u moderan, ali topao dom za svoju baku i tatu.

Riječ je o djedovini, mjestu koje mu puno znači. Prvi korak bio je raščišćavanje svega što se ondje gomilalo desetljećima, jer je njegov djed više od 20 godina u toj kući odlagao razne stvari.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Živi bez adrese, ali s jasnom misijom: Tko je ljepotica koja je dominirala u Veneciji?

Njegova ideja je jasna – želi da kuća zadrži kamen i maslinu, kao simbole tradicije i Istre, ali planira dodati i moderne elemente poput staklenih stijena. Projekt je za njega osoban i važan, a planira ga provoditi korak po korak. Napomenuo je i da mu je svaka pomoć dobrodošla.

''Vrijeme je za novo poglavlje - kuća za nonu u Puli. Pomoz' Bože, trebat će strpljenja'', napisao je ispod videa.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Fanovi su mu već izrazili punu podršku u komentarima, a mnogi jedva čekaju vidjeti kako će djedovina s novim duhom zablistati.

Pogledaji ovo Celebrity Zlatko Dalić slučajno otkrio da naš reprezentativac čeka dijete? Evo tko je u pitanju!

Marco Cuccurin - 8 Foto: Privatni album

Galerija 27 27 27 27 27

''Koliko je važno biti iskren, bravo Marko i od srca ti želim da što brže renoviraš onako kako si zamislio'', ''Bravoooo'', ''Kako će to biti lijepo'', ''Bravo Markec'', ''Pravi si primjer predivnog sina i unuka, a i prijatelja. Samo jako'', ''Svaka čast'', ''Bravo, takva si rijetkost, jako lijepo i baš si dobar pimjer'', ''Hajde sponzori, javite se. Imamo i mi dobrog dečka pored onog Amerikanca'', ''Ako ste mogli pomoći Amerikancu možete i njemu'', samo je dio komentara na Instagramu.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Proslavila je 59. rođendan?! Užarila Instagram vatrenom fotkom u bikiniju!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Svojim karakterom sve više izlazi iz majčine sjene!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kakve tajne poruke je ostavila princeza Diana svojim sinovima prije tragične smrti?