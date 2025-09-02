Kakve tajne poruke je ostavila princeza Diana svojim sinovima prije tragične smrti?

Prije svoje tragične smrti u prometnoj nesreći, princeza Diana dala je svojim sinova savjete i upozorenja.

Smrt princeze Diane šokirala je svijet prije 28 godina, a unatoč dugom izbivanju, i dalje utječe na živote svojih sinova, princa Williama i princa Harryja.

Kako je za PEOPLE otkrio njezin bivši privatni tajnik Patrick Jephson, njezini primjeri i dalje su nit vodilja kojima se vode njezini sinovi.

princeza Diana i princ William - 11 Foto: Profimedia

princeza Diana i princ William Foto: Profimedia

princeza Diana, princ William i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

princeza Diana, princ William i princ Harry - 5 Foto: Profimedia

"Ako pažljivo prouče život princeze Diane, a nadam se da to često čine, William, Harry i njihovi savjetnici znat će da im je ostavila mnogo dobrih primjera koje trebaju slijediti, ali i nekoliko važnih upozorenja kojih se trebaju pridržavati. Naklonost javnosti i bogate nagrade kraljevskog života moraju se zaslužiti samopožrtvovnošću i služenjem", ispričao je Jephson, ujedno i autor knjige "Shadows of a Princess: An Intimate Account by Her Private Secretary". "Siguran sam da su zahvalni što ih ona i danas svakodnevno može voditi, tješiti i nadahnjivati na teškom putu na koji su rođeni."

Princeza Diana Foto: Princeza Diana/Instagram

Princ William i princeza Diana Foto: Profimedia

Princeza Diana - 5 Foto: Profimedia

Princeza Diana Foto: Profimedia

Unatoč tome i što je Diana pazila da daje pozornost obojici dječaka te ne pravi razliku između njih, stvarnost između nekad bliske braće je posljednjih pet godina kompletno drugačija. Zbog unutarnjeg razdora, William i Harry međusobno ne razgovaraju, a stvari su eskalirale nakon što je Harry sa suprugom Meghan Markle odstupio s kraljevskih dužnosti 2020., nakon čega su uslijedili i eksplozivni intervju s Oprah 2021., knjiga "Zamjena" iz 2023. i serija "Harry & Meghan".

Usprkos sukobu, ostali su ujedinjeni u očuvanju uspoemene na majku, koja ih je učila da se njihov oblik kraljevskog života treba temeljiti na suosjećanju, a ne raskoši. Danas, princ William potpomaže organizacijama koje se bore protiv beskućništva, dok Harry podržava oboljele od AIDS-a i hoda minskim poljima po Africi.

Kako izgleda njezino posljednje počivalište, pogledajte OVDJE.

Samo mjesec dana uoči tragične smrti, Diana je bila u Bosni i Hercegovini. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

