Pretraži
nadahnjuje i dalje

Kakve tajne poruke je ostavila princeza Diana svojim sinovima prije tragične smrti?

Piše E.G., Danas @ 06:00 Zanimljivosti komentari
princeza Diana, princ William i princ Harry - 5 princeza Diana, princ William i princ Harry - 5 Foto: Profimedia

Prije svoje tragične smrti u prometnoj nesreći, princeza Diana dala je svojim sinova savjete i upozorenja.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tajne poruke princeze Diane za sinove
nadahnjuje i dalje
Kakve tajne poruke je ostavila princeza Diana svojim sinovima prije tragične smrti?
Ekipa Provjerenog o početku nove, 19. sezone! Otkrivamo što nam pripremaju
Nakon ljetne pauze
Ekipa Provjerenog o početku nove, 19. sezone! Otkrivamo što nam pripremaju
Tko je Madalina Ghenea?
nije samo lijepo lice
Živi bez adrese, ali s jasnom misijom: Tko je ljepotica koja je dominirala u Veneciji?
Torta od graha, mozak s jajima ali i vrbovečka pera: Koja su jela grijala stolove naših baka i djedova?
jelo se sve!
Torta od graha, mozak s jajima ali i vrbovečka pera: Koja su jela grijala stolove naših baka i djedova?
Kviz o Shakiri
jedna, jedina - shakira
Vrijeme je za zabavu! Koliko zapravo znate o latino-divi za koju vrijeme kao da je stalo?
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Severina u Bruxellesu svojim govorom sudjelovala u povijesnom danu za prava žena
više od 1,2 milijuna potpisa
Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."
Marko Perković Thompson uživa na godišnjem odmoru
''Zasluženi godišnji...''
Thompson uzeo predah od glazbe! Fotka s odmora otkrila s kim puni baterije
Dean i Dan Caten na Mykonosu
nerazdvojna braća
Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?
Amerikanac Justus Reid pokazao kako napreduju radovi na kućici koju je u Hrvatskoj kupio za 5000 eura
''ovo je genijalno!"
Pogledajte kako kućica Amerikanca iz Supertalenta za 5000 eura postaje pravi dom iz snova
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Pripreme
Ova europska sila naredila bolnicama da se pripreme za rat u Europi: Poznat i datum do kad sve treba biti spremno
Koalicija: "Severina neka pjeva", SDP: "Treba više žena poput nje u politici"
ANDREJEVE APOLOGETE
Severinin govor o Plenkoviću uzburkao koaliciju: "Ona je pjevačica i nek' se drži pjevanja!"
"Provokacija ili nekompetentnost": Putin odbacio tvrdnje da Moskva planira napad na EU
U PEKINGU
Putin o najavama ruskog napada na Europu: "Svaka razumna osoba shvaća da Rusija..."
show
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Dean i Dan Caten na Mykonosu
nerazdvojna braća
Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju?
Poznati su novi detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića
javio se menadžer
Poznati su novi detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića, prebačen je na onkologiju
zdravlje
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
4 opasne nuspojave popularnih “čišćenja od parazita” koje nitko ne spominje
Stručnjaci upozoravaju
4 opasne nuspojave popularnih “čišćenja od parazita” koje nitko ne spominje
zabava
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
tech
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Kontinuirano udisanje ovog mirisa osnažuje mozak
Japanska studija pokazala
Kontinuirano udisanje ovog mirisa osnažuje mozak
sport
Otkriven uzrok smrti srpske sportašice Nede Davidović
Svi su potreseni
Otkriven uzrok smrti srpske sportašice (29): Nakon poroda požalila se na jake bolove...
Transferi: Marko Pjaca potpisao za Twente
Službeno potvrđeno
Potraga je gotova: Marko Pjaca konačno ima novi klub
Umro bivši igrač Dinama Miljenko Puljčan (80)
Član sjajne generacije
Umro bivši igrač Dinama: Bio drugi najveći talent Jugoslavije, odmah iza Džajića
tv
Daleki grad: Nadomak su istini - hoće li je napokon saznati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nadomak su istini - hoće li je napokon saznati?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
putovanja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Oystra stambeni kompleks na umjetnom otoku Al Marjan
A pogled tek?!
Čudo na Al Marjanu: Gradi se neobična stambena zgrada za one dubljeg džepa
novac
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
lifestyle
Recept za burekčiće
Obožavamo ih!
Recept za pitice sa sirom koje najbolje pašu uz čašu jogurta, nema tko ih ne voli
Izdanje Jadranke Sloković za sud sastavljeno od modnih klasika
IZDANJE ZA SUD
Jasno nam je zašto žene diljem svijeta sanjaju o torbi Jadranke Sloković, a štikle su - bombončić!
Adriana Ćaleta-Car u bijelim trapericama
TOP IZDANJE
Traperice Adriane Ćaleta-Car neki će uskoro pospremiti na dno ormara (a za to nema razloga)
sve
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Otkriven uzrok smrti srpske sportašice Nede Davidović
Svi su potreseni
Otkriven uzrok smrti srpske sportašice (29): Nakon poroda požalila se na jake bolove...
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene