Glumica prošle godine priznala da je gej, sad se udala za svoju partnericu

Glumica Chloë Grace Moretz udala se nakon sedam godine veze za svoju partnericu, fotografkinju Kate Harrison.

Nekadašanja dječja glumica Chloë Grace Moretz udala se za svoju dugogodišnju partnericu Kate Harrison nakon sedam godina veze. Par je održao ceremoniju tijekom produženog vikenda, kada je u SAD-u bio državni praznik, no na društvenim mrežama je objavio tek nakon završetka.

Moretz, koja je svoju karijeru započela kao dječja glumica, držala je svoju vezu s Harrison u tajnosti sve do studenog 2024., kada je u objavi na Instagramu u kojem je pozvala pratitelje da glasuju za Kamalu Harris priznala da je lezbijka. Sa svojom suprugom je počela izlaziti 2018., a početkom godine su se zaručile.

Kao ambasadorica brenda Louis Vuitton, Moretz je odabrala upravo ovu modnu kuću da joj dizajnira vjenčanicu, a dizajneri su ponudili i da dizajniraju haljinu i za Harrison.

"Odmah nakon zaruka znala sam da želim pitati Nicolasa Ghesquièrea iz Louisa Vuittona hoće li izraditi moju vjenčanicu. Bio je oduševljen idejom i htio je uključiti i Kate, pa nam je kreirao obje haljine i odjeću za zabavu. To je za nas monumentalno", otkrila je Moretz, koja je pripreme za vjenčanje pokazala u Vogueu.

Chloe Grace Moretz i Kate Harrison - 4 Foto: Instagram

Chloë Grace Moretz i Kate Harrison - 7 Foto: Instagram

Chloë Grace Moretz i Kate Harrison - 5 Foto: Instagram

I dok je Moretzina vjenčanica nježnoplave boje inspirirana starim Hollywoodom, Harrisoničina haljina sastojala se od ukrašenog korzeta i suknje sa srcolikom linijom i dvostrukim velovima – kraćim prednjim i dugim katedralnim stražnjim velom.

"Nikad se nisam zamišljala u klasičnoj bijeloj haljini. Znala sam da želim nešto drugačije, nešto što će izgledati posebno", poručila je glumica.

Chloë Grace Moretz i Kate Harrison - 1 Foto: Instagram

Chloë Grace Moretz - 15 Foto: Chloë Grace Moretz/Instagram

Chloë Grace Moretz - 14 Foto: Chloë Grace Moretz/Instagram

Prije Harrison, Moretz je bila u četverogodišnjoj vezi s Brooklynom Beckhamom.

