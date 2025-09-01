Nina Badrić ponovno u problemu koji muči slavne: "Budite na oprezu jer traže svašta..."

Nina Badrić na Instagramu je ponovno upozorila svoje pratitelje na prevaru i krađu identiteta.
Kako je objavila na svojem Instagramu, netko od njezinih pratitelja poslao joj je prepisku s nekime koji se predstavlja kao pjevačica.
"Dobro pazite s kim razgovarate, sa mnom sigurno ne. Ima bubanih ljudi koji se čak predstavljaju kao ja i na mobitelu imaju i moju profilnu fotografiju. Budite na oprezu jer traže svašta", napisala je Nina uz snimku prepiske.
Ovo nije prvi puta da se Badrić našla na meti prevaranata. Ranije, isti su koristili njezin lik i fotografije kako bi reklamirali proizvode za mršavljenja, zbog čega je morala reagirati na društvenim mrežama i zaprijetiti tužbom.
Nedavno se prisjetila svog oca, o čemu više pročitajte OVDJE.
Na ovoljetnoj turneji po obali Nini se pridružila njezina majka, a tko im je bio neočekivani gost na ručku, pogledajte OVDJE.
