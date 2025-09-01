Nina Badrić ponovno u problemu koji muči slavne: "Budite na oprezu jer traže svašta..."

Nina Badrić na Instagramu je ponovno upozorila svoje pratitelje na prevaru i krađu identiteta.

Nina Badrić ponovno se našla na meti prevaranata koji kradu identitete.

Kako je objavila na svojem Instagramu, netko od njezinih pratitelja poslao joj je prepisku s nekime koji se predstavlja kao pjevačica.

Galerija 26 26 26 26 26

Nina Badrić Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram

Nina Badrić Foto: Josip Bandic / CROPIX

Nina Badrić - 2 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."

"Dobro pazite s kim razgovarate, sa mnom sigurno ne. Ima bubanih ljudi koji se čak predstavljaju kao ja i na mobitelu imaju i moju profilnu fotografiju. Budite na oprezu jer traže svašta", napisala je Nina uz snimku prepiske.

Nina Badrić Foto: Instagram

Nina Badrić i Bata - 1 Foto: Instagram

Nina Badrić - 2 Foto: Instagram

Nina Badrić Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ovo nije prvi puta da se Badrić našla na meti prevaranata. Ranije, isti su koristili njezin lik i fotografije kako bi reklamirali proizvode za mršavljenja, zbog čega je morala reagirati na društvenim mrežama i zaprijetiti tužbom.

Nedavno se prisjetila svog oca, o čemu više pročitajte OVDJE.

Na ovoljetnoj turneji po obali Nini se pridružila njezina majka, a tko im je bio neočekivani gost na ručku, pogledajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Srpska folk zvijezda uživa u najljepšim danima, u potpunosti je promijenila životne navike

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Sjećate li se djevojčice iz filma s proslavljenim hrvačem? I danas glumi u popularnim filmovima!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Danski zavodnik pokazao najvažniju ženu svog života, s njom je gotovo 40 godina

Pogledaji ovo inMagazin Spletke, trudnoće, ljubavni trokuti i preobraćenja! Otkrivamo što donosi nova sezona omiljene serije ''U dobru i zlu''!