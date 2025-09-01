Danski zavodnik pokazao najvažniju ženu svog života, s njom je gotovo 40 godina

Mads Mikkelsen je doveo suprugu Hanne na crveni tepih Venecijanskog filmskog festivala povodom premijere svog novog filma.

Omiljeni danski glumac Mads Mikkelsen ovih dana boravi u Veneciji, gdje je na tamošnjem filmskom festivalu predstavio novi film "Posljednji Viking".

59-godišnjak na crveni tepih je došao u pratnji supruge Hanne Jacobsen, s kojom je zajedno od 1987. godine.

Upoznali su se dok je Mikkelsen bio plesni koreograf, a Jacobsen se bavila glumom i plesom. Njihova ljubavna priča započela je daleko od filmskih setova, u plesnim studijima i kazališnim dvoranama.

Par je svoju vezu okrunio brakom 2000. godine, nakon više od desetljeća zajedničkog života. U braku su dobili dvoje djece: kćer Violu i sina Carla, koji su odrasli daleko od reflektora unatoč očevom međunarodnom uspjehu, gravitirajući između Španjolske i Danske. Iako je u mladosti imala uspješnu plesnu karijeru, Jacobsen se posvetila obitelji nakon rođenja djece, a Mikkelsen ju često ističe kao svoj najveći oslonac.

Njihov brak poznat je po stabilnosti i zajedničkim vrijednostima, što je u svijetu Hollywooda prava rijetkost. Kako kažu, njihova tajna leži u međusobnom poštovanju, povjerenju i ljubavi prema jednostavnim stvarima – bilo da se radi o zajedničkim putovanjima, večerama kod kuće ili dugim šetnjama.

