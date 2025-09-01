Sjećate li se djevojčice iz filma s proslavljenim hrvačem? I danas glumi u popularnim filmovima!

Chloe Coleman glumila je u filmu "Otkrila sam špijuna" uz Davea Bautistu, s kojim je u odličnim odnosima, a danas je među najtraženijim mladim glumcima.

Zabavna akcijska komedija "Otkrila sam špijuna" objavljena je prije pet godina. U glavnoj ulozi bio je bivši profesionalni hrvač Dave Bautista kao agent CIA-e koji se seli blizu obitelji pokojnog trgovca oružjem, a na kraju se sprijatelji s njegovom kćeri.

Nju je u filmu glumila Chloe Coleman, koja je ovu ulogu dobila sa samo 10 godina.

Coleman, koja će u studenom proslaviti 17 godina, debitirala je u glumačkom svijetu sa samo pet godina u popularnoj seriji "Glee", a tri godine kasnije je dobila ulogu u seriji "Big Little Lie" kao kći likova Zoë Kravitz i Jamesa Tuppera. Vrlo brzo ova djevojčica s nevjerojatnim talentom i prirodnom glumačkom karizmom osvojila je srca publike diljem svijeta, a danas je jedno od najtraženijih mladih lica u Hollywoodu.

Ulogom u "Otkrila sam špijuna", Chloe je ukrala show i postala zaštitno lice filma, koji je ubrzo dobio i nastavak, a kritičari su je pohvalili zbog zrelosti i prirodnosti ispred kamere, unatoč godinama. Jedna od većih uloga bila je ona u nastavku "Avatara".

Danas je tinejdžerica koja uspješno balansira školu i filmsku karijeru. Radi s vrhunskim glumcima i redateljima, a producenti je smatraju jednom od najperspektivnijih mladih glumica svoje generacije. Iako se već etablirala u akcijskim i avanturističkim filmovima, Chloe otkriva da je privlače i dramski projekti te glasovna gluma u animiranim filmovima.

U intervjuima često ističe da želi nastaviti učiti od svojih kolega i istraživati različite žanrove. Uz to, Coleman i dalje živi u Los Angelesu sa svojom obitelji i uživa u hobijima poput plesa, crtanja i sporta.

S Bautisom je i dalje u odličnim odnosima te često ga često podržava na njegovim događajima.

S obzirom na impresivan popis uloga u tako ranoj dobi i činjenicu da je radila s nekim od najvećih imena Hollywooda, Chloe Coleman zasluženo nosi titulu jedne od najperspektivnijih mladih zvijezda. Od "Otkrila sam špijuna" do velikih blockbustera, Chloe pokazuje kako pred njom stoji sjajna budućnost u filmskoj industriji.

