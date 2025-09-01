Nekad zanosna plavuša iz kultne serije snimljena nakon operacije, djeluje posebno krhko

Nicole Eggert iz "Spasilačke službe" viđena je prvi put nakon što je ponovno išla na mastektomiju.

Nekadašnja dječja zvijezda i glumica iz serije "Spasilačka služba" Nicole Eggert, koja se već neko vrijeme bori s rakom dojke, snimljena je ispred trgovine u Burbanku.

Danas 53-godišnjakinja izgledala je posebno mršavo i krhko i svega nekoliko dana nakon što je na društvenim mrežama objavila kako je prošla mastektomiju.

Nicole Eggert - 4 Foto: Profimedia

Nicole Eggert - 5 Foto: Profimedia

Nicole Eggert - 2 Foto: Profimedia

Na izlasku je nosila majicu inspiriranu punk rockom s naslovnicom singla "God Save The Queen" grupe Sex Pistols iz 1977. godine, uvučenu u maslinastozelene bermude, a izgled je upotpunila kožnim japankama. Kosa joj je narasla te sada nosi kratku platinastoplavu kosu.

Nicole Eggert - 3 Foto: Profimedia

Nicole Eggert - 7 Foto: Profimedia

Nicole Eggert - 6 Foto: Profimedia

Nicole Eggert - 3 Foto: Profimedia

Nicole Eggert - 4 Foto: Profimedia

Nicole Eggert (Foto: AFP) Foto: Afp

Eggert je dijagnosticiran rak dojke u prosincu 2023., dva mjeseca nakon što je počela osjećati "strašnu bol" u lijevoj dojci. Iz tog razloga, lani u listopadu je imala jednostranu mastektomiju, nakon savjeta liječnika da ne obavi dvostruku mastektomiju kako bi zadržala imunitet. Ipak, na kraju je odlučila ići na još jednu mastektomiju, zajedno s rekonstrukcijom.

Nicole Eggert - 1 Foto: Profimedia

Nicole Eggert - 2 Foto: Profimedia

Nicole Eggert (Foto: AFP) Foto: Afp

Nicole Eggert Foto: Instagram

Majka dviju kćeri redovito je objavljivala status svog zdravstvenog stanja, priznavši kako joj je najveći strah to da neće biti za svoju djecu.

Znate li sve o seriji, provjerite OVDJE.

