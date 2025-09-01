Prvi javni istup Lu Dedić nakon obiteljske tragedije, obratila se publici u čast oca Matije i bake Gabi

Koncert Ladies Live u čast Gabi Novak i Matije Dedića - 3 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Na tvrđavi Barone u Šibeniku održan je emotivni koncert Ladies Live u čast Gabi Novak i Matiji Dediću, a posebno je dirnuo prvi javni istup njihove Lu Dedić nakon obiteljske tragedije.

Na šibenskoj tvrđavi Barone sinoć je održan koncert Ladies Live, posvećen velikim glazbenim imenima – Gabi Novak i Matiji Dediću.

Na sceni su nastupile Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Gita Hajdarhodžić, Tina Vukov, Mia Dimšić i Marija Mirković, a među publikom sve to s posebnim emocijama pratile su Lu Dedić i Marina Scotti.

Koncert Ladies Live u čast Gabi Novak i Matije Dedića - 8 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Lu se u jednom trenutku i obratila publici, stajući na pozornicu uz gromoglasan pljesak. Tijekom večeri sjedila je s tetom i sestričnom dok je majka sve promatrala iz drugog reda, diskretno i ponosno.

Koncert Ladies Live u čast Gabi Novak i Matije Dedića - 6 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Koncert Ladies Live u čast Gabi Novak i Matije Dedića - 5 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Lu je spomenuti događaj bio prvi javni istup od gubitka oca i bake, koji su preminuli u razmaku od dva mjeseca.

Koncert Ladies Live u čast Gabi Novak i Matije Dedića - 1 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Koncert Ladies Live u čast Gabi Novak i Matije Dedića - 2 Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Inače, Ladies Live je glazbena večer koju je Matija Dedić osmislio za života, a proizašla je iz Matijina albuma "Ladies" objavljenog 2021. godine u izdanju Croatia Recordsa. Matija Dedić je album posvetio sjajnim kantautoricama i vokalisticama, ženama koje su obilježile njegov privatni i poslovni put.

Matija Dedić i Gabi Novak Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Koncert Ladies Live održan 11. svibnja u zagrebačkom Kinu SC bio je posljednji na kojem je prisustvovala i Gabi Novak. Iz poštovanja prema njegovoj želji – obitelj, prijatelji i kolege odlučili su ovaj koncert na tvrđavi Barone održati u njegovo ime i u ime njegove majke Gabi.

Matija Dedić o svojoj je kćeri Lu uvijek govorio s ponosom: ''Ja ju samo pratim...''

