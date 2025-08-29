Objavljen je datum komemoracije za Gabi Novak

Croatia Records otkrila je datum i mjesto komemoracije za Gabi Novak, koja je preminula sredinom kolovoza.

U kolovozu hrvatska glazbena scena ostala je bez neprikosnovene Gabi Novak, koja je preminula u dobi od 89 godina, samo dva mjeseca nakon smrti njezinog sina jedinca Matije Dedića.

Sprovod Gabi Novak obavljen je u krugu obitelji na zagrebačkom Mirogoju, a njezina diskografska kuća Croatia Records najavila je datum i mjesto komemoracije.

Galerija 28 28 28 28 28

Gabi Novak Foto: Nera Simic / CROPIX

Gabi Novak Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Gabi Novak Foto: In Magazin

Josipa Lisac i Gabi Novak - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo inMagazin Ekskluzivno! Razgovarali smo s daljnjom rođakinjom Travisa Kelcea, zaručnika Taylor Swift

"Obavještavamo Vas da će se komemoracija u čast jedne od naših najvećih glazbenica, Gabi Novak održati dana 10. rujna 2025. godine u 12:00 sati u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pozivamo sve kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje da joj zajedno odamo počast na komemoraciji i još jednom zahvalimo na svemu što je napravila za hrvatsku glazbu", stoji u pozivu najstarije diskografske kuće u Hrvatskoj.

Gabi Novak Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

Gabi Novak, Lu Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Severina, Gabi Novak Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Gabi Novak i Matija Dedić Foto: Ivana Nobilo/CROPIX

Gabi Novak posljednji puta smo vidjeli u javnosti u lipnju kada je prisustvovala komemoraciji za svog sina Matiju Dedića. Više o tome pročitajte OVDJE.

Znate li stihove Gabinih pjesama? Riješite naš kviz OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Jedan od najbogatijih glumaca pozirao uz suprugu i kćeri, koje ne pokazuje često!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Supruga vatrenog ima oštru poruku za gradske vlasti u Dubrovniku: ''Naplatimo im i zrak...''

Pogledaji ovo Celebrity Više nikome nije jasno što se događa s nekad popularnim glazbenikom

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sin Martine Tomčić? Rijetko ga se viđa u javnosti