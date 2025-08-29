Jedan od najbogatijih glumaca pozirao uz suprugu i kćeri, koje ne pokazuje često!

Adam Sandler pozirao je sa suprugom i kćerima u Veneciji, ovako izgledaju.

Holivudski glumac Adam Sandler još jednom je pokazao da je obiteljski čovjek.

Na crvenom tepihu u Veneciji pojavio se u društvu svoje supruge Jackie i njihovih dviju kćeri, Sunndy i Sadie, a fotografi nisu mogli odvojiti objektive od ove šarmantne obitelji.

Adam Sandler s obitelji - 5 Foto: Profimedia

Adam Sandler s obitelji - 3 Foto: Profimedia

Adam je odabrao elegantno tamno odijelo s leptir-mašnom, dok su se njegova supruga i kćeri odlučile za sofisticirane duge haljine u crno-bijelim kombinacijama. Jackie je blistala u bijeloj haljini bez naramenica, dok su njihove kćeri pokazale da su izrasle u prave ljepotice – jedna u bijeloj haljini visokog ovratnika, a druga u elegantnoj crnoj kombinaciji s upečatljivim naušnicama.

Adam Sandler s obitelji - 4 Foto: Profimedia

Adam Sandler s obitelji - 1 Foto: Profimedia

Obitelj je pozirala nasmijana i opuštena, a mnogi su primijetili koliko su djevojke slične roditeljima. Sandler, kojeg publika pamti po bezbrojnim komedijama, izgledao je ponosno dok je pozirao uz svoje najmilije.

Adam Sandler s obitelji - 7 Foto: Profimedia

Ovaj obiteljski izlazak izazvao je brojne pozitivne komentare, a obožavatelji na društvenim mrežama složni su – Sandlerove kćeri prava su modna otkrića i s vremenom bi mogle zasjeniti slavu svog slavnog oca.

Adam Sandler s obitelji - 10 Foto: Profimedia

Adam i njegova supruga upoznali su se 1999. godine, na snimanju hit-filma "Tata od formata", u kojem on ima glavnu ulogu, a ona je glumila konobaricu u sportskom baru. Vjenčali su se 2003. godine.

Adamove kćeri krenule su njegovim glumačkim stopama. Starija kći Sadie debitirala je u filmu ''Zohan je zakon!'' iz 2008. godine, a s tatom je glumila i u filmovima ''Priče za laku noć'', ''Odrasli'', ''Moja lažna žena'' i ''Ludi blizanci''.

Jackie i Adam Sandler - 2 Foto: Profimedia

Jackie i Adam Sandler - 7 Foto: Profimedia

Mlađu Sunny također smo imali priliku gledati filmu ''Odrasli'' s ocem i starijom sestrom, a glumila je i u filmovima''Jack i Jill'' i ''Pikseli''.

Sandler inače slovi kao jedan od najbogatijih holivudskih glumaca. Prošle je godine sa zaradom od 73 milijuna dolara završio na prvom mjestu Forbesove godišnje liste najbolje plaćenih glumaca, a njegovo se bogatstvo procjenjuje na oko dvije milijarde dolara.

