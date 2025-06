Riječi kojima se Lu Dedić oprostila od oca Matije lome srca: ''Nezamislivo je da te više nema...''

Lu Dedić oglasila se na društvenim mrežama te se emotivnom objavom oprostila od svoga oca, Matije Dedića.

Cijelu Hrvatsku šokirala je vijest o iznenadnoj smrti Matije Dedića. Od njega se sada na društvenim mrežama oprostila i njegova kći Lu.

Objavu s Instagrama prenosimo u cijelosti.

Pogledaji ovo Celebrity Prizor Sandre Bagarić u žutom bikiniju raspametio njezine fanove: ''Kao vino si!''

"Nezamislivo je to da te više nema, da te više neću vidjeti, ali ostat ću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvijek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema: astrologija, numerologija, misterije, teorije zavjere… teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kavu i cigarete. To sam, između ostalog, naslijedila od tebe: sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje tragajući za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas", započela je 23-godišnja Lu.

"Hvala ti na svemu, na brizi, nježnosti i dobroti, na životu koji si mi omogućio i tijekom kojeg si me čuvao kao kap vode na dlanu, svoju kćerku jedinicu. Ispunit ću naše snove i učiniti te ponosnim, kao što si i ti mene učinio najponosnijom na svijetu jer sam odrastanjem shvatila i tvoju profesionalnu veličinu. Kao malo dijete sam te zvala 'majstore' i eto, zaista si bio neponovljivi majstor u onome što si radio i iza sebe ostavio veliko glazbeno bogatstvo", dodala je.

Matija Dedić, Lu Dedić Foto: Vedran Peteh / CROPIX

Pogledaji ovo inMagazin Pero Galić teško se miri s gubitkom prijatelja Žiže: ''Neki dan sam ga htio nazvati...''

"U ovom nažalost prekratkom periodu koji smo proveli zajedno stigli smo i profesionalno surađivati, na čemu sam beskrajno zahvalna prvenstveno zbog toga što znam koliko te to ispunilo. Još jedanput, hvala ti na svemu, a sada odmori, tata moj", zaključila je.

Lu i Matija Dedić - 2 Foto: Neja Markicevic / Cropix

Galerija 21 21 21 21 21

Poznat je datum komemoracije Matije Dedića, ispraćaj će biti u krugu obitelji. Više pročitajte OVDJE.

Matija Dedić - 2 Foto: Paun Paunovic / CROPIX

Josipa Lisac shrvana je odlaskom Matije Dedića, prije smrti ispunila mu je želju o kojoj je sanjao godinama. Više pročitajte OVDJE.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Najzgodniji sportski par na svijetu skinuo se u kupaće kostime, za njima su se okretale sve glave!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Brad Pitt opet ima novi imidž, što kažete?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od beskućnika do pozornice koja mu je promijenila život: Za ovog talentiranog mladića tek će se čuti!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Testirajte svoje znanje uz naš kviz i prisjetite se obožavanih "Čarobnica"!