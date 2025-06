Pero Galić teško se miri s gubitkom prijatelja Žiže: ''Neki dan sam ga htio nazvati...''

Opća opasnost više ne postoji. Frontmen benda Pero Galić krenuo je u samostalne vode i snimio svoju prvu pjesmu. Zašto je nakon smrti gitarista Slavena Živanovića Žiže bend potpuno prestao s radom te zašto više ne smiju koristiti ime "Opća opasnost", u iskrenom razgovoru Pero Galić otkrio je našoj Juliji Bačić Barać za IN magazin.

''Opća opasnost je jedna lijepa, velika, debela knjiga zatvorena od nedavno. Završena je ta jedna priča nova ide dalje. Kao bend - na taj način, zasada sigurno neće nastupati'', rekao nam je Pero Galić na početku razgovora.

Opća opasnost više ne postoji. Nakon smrti basista i osnivača grupe Slavena Živanovića Žiže, rockeri iz Županje razišli su se nakon 33 godine.

''Žiža je sve držao na okupu, on je bio to sve, mi smo samo dio posla radili, ali iza svega toga je čvrsto stajao Žiža. Odlaskom Žiže kao kad otvorite neke pregrade i sve se raširi, nismo mogli naći neku nit zajedničku koja bi nas povezala. Opća opasnost kao bend koji bi trebao nastupati pod tim imenom neće putovati više'', objasnio je Pero.

Osim što su ostali bez vođe benda, čini se da se upravo i u korištenju imena "Opća opasnost" krije velik razlog zašto nisu nastavili dalje.

''Nije se moglo posložiti da se nastavi, a neće se zvati Opća. Pa ne možemo se zvati Opća opasnost jer teško je ovo izgovoriti, ali evo moram i to jednom reći - ne smijemo koristiti ime Opća opasnost zbog inih razloga i o tome ćemo možda jednom'', rekao je.

In Magazin: Pero Galić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ime Opća opasnost više ne smiju koristiti, a Pero Galić nije htio iznositi detalje ove pravne zavrzlame.

''To su zakoni i prava i pravice, došli smo do toga da to ime ne može ići. Da ne idem sad daleko jer to ćemo jednom prilikom kad se sve ovo malo smiri morati iznijeti'', kaže.

Pero je zbog svega toga krenuo u samostalne pjevačke vode.

''Nije samo da je Pero izašao iz Opće opasnosti, ne bi nikad napustio Opću opasnost jer to sam ja jer ja sam napravio Opću opasnost sa Žižom i Igorom, ali jednostavno previše je stvari koje su me trošile'', priznaje.

''Ja moram dalje pjevati, na kraju, to je moj život i moj posao'', zaključio je.

In Magazin: Pero Galić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ovih dana radi na novoj pjesmi naziva "Na kraju" koju potpisuje Mario Vestić, autor hitova Opće opasnosti. Pero ima i novi prateći bend, u kojem je i njegov sin Sebastijan.

''Njegova ekipa s kojom dugo svira, mladi ljudi od 25-6 godina, rock and roll je u pitanju. Od kolovoza na dalje slobodno zovite ako želite čuti pjesme Opće opasnosti i Peru s novim pjesmama'', poručio je.

Novu pjesmu zasad su čuli samo njegovi ukućani.

Iako je okrenuo novu stranicu u životu, Pero Galić s gubitkom prijatelja i suradnika Žiže ne može se pomiriti.

''Borim se s tim, sad je to četvrti mjesec otkako Slavena nema, svakodnevno je u glavi, neki dan sam se zatekao i htio nazvati Žižu jer uvijek je bilo kad zapneš, zoveš Žižu tako da još uvijek je to užasno teško'', priznaje.

In Magazin: Pero Galić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

''Proveli smo 32 godine zajedno u bendu, znamo se 40 godina i koliko sam puta s njim spavao u krevetu, jer smo spavali uvijek zajedno na putovanjima, tako da stvarno je jako jako teško'', kaže.

A u kakvim je odnosima s ostatkom benda?

''Sve ok, sve u redu, toliko godine zajedno, nije netko nešto ljut, viđamo se u Županji'', otkrio je.

Na tragu Opće opasnosti Pero će nastaviti i u svojoj samostalnoj karijeri, ali prava je šteta što ove rokere više nećemo vidjeti zajedno na pozornici.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Nove fotke premijera Plenkovića svi komentiraju, velika promjena je baš vidljiva

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Najstarija kći rock-legende šokirala izgledom, daleko je od slatke djevojčice kakve se sjećamo