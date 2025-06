Od beskućnika do pozornice koja mu je promijenila život: Za ovog talentiranog mladića tek će se čuti!

Jourdan Blue pojavio se u američkoj inačici Supertalenta i svojim glasom oduševio publiku diljem svijeta, ali i žiri.

Jourdan Blue, 23-godišnji pjevač iz New Orleansa, osvojio je srca publike diljem svijeta i žiri u ''Američkom Supertalentu'' svojom emotivnom izvedbom pjesme "Breakeven" grupe The Script.

Prije nastupa, Jourdan je podijelio svoju životnu priču, uključujući i tragičan događaj koji se dogodio početkom godine na Bourbon Streetu, gdje često nastupa kao ulični izvođač.

Napad je duboko utjecao na njega i potaknuo ga da se prijavi na američki show.

"Na početku godine dogodio se napad u New Orleansu, točno na bloku gdje nastupam... To me natjeralo da shvatim koliko je život dragocjen. Zato sam odabrao prijaviti se na natjecanje. Osjećam da je ovo najbolji način da napredujem," izjavio je Jourdan, a suze nije mogao sakriti.

Njegova izvedba dirnula je sve prisutne, a nakon što je Howie Mandel pritisnuo zlatni gumb, Jourdan je pao na koljena, preplavljen emocijama. U zagrljaj su mu tada dotrčali i djevojka i sinčić.

"Mislim da si ti zvijezda," rekao mu je Mandel.

Inače, ovaj talentirani mladić čiji nastup ima više od tri milijuna pregleda, odrastao je u obitelji gdje mu je majka bila policajka, a otac odvjetnik. Tijekom tinejdžerskih godina našao su u velikim problemima te je otišao od kuće i postao beskućnik.

Kraju života na ulici stao je njegov djed, koji mu je pružio dom i podršku.

