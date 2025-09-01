Naš mladi rukometaš zapeo je za oko mnogim ženama, no njegovo srce ipak je osvojila prelijepa Leona

Mateo Maraš zakoračio je u novo poglavlje života, a najveća podrška na tom putu mu je njegova djevojka Leona.

Mateo Maraš, 24-godišnji Splićanin, danas se smatra jednim od najperspektivnijih mladih rukometaša u Hrvatskoj. Ove godine napravio je velik korak u svojoj karijeri – potpisao je dvogodišnji ugovor s jednim od najjačih europskih klubova, pariškim PSG-om.

Od prvih nastupa za reprezentaciju 2021. godine do osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu ove godine, Mateo je potvrdio svoj status ključnog igrača nove generacije.

Njegov sportski put, od splitskih dvorana do svjetske pozornice, obilježen je radom, talentom i podrškom najbližih. Osim obitelji, najveći mu je oslonac djevojka Leona, s kojom je početkom ljeta započeo novo poglavlje života u Parizu.

"U Pariz sam došao sredinom srpnja i već sam se priviknuo na drukčiji način života. Odmah sam se uselio u stan, sve je već bilo spremno, tako da nisam puno vremena gubio na useljenje jer su ljudi iz kluba mislili na sve i maksimalno su mi olakšali preseljenje", rekao je za Story.

U novom okruženju nije sam – Leona mu je velika podrška i u svakodnevici.

"Ona se također preselila sa mnom i preuzela je puno toga na sebe", kaže Mateo, dodajući da se brzo snašao u novom gradu.

"Mogu reći da sam se super snašao. U početku je bio naravno šok, ta tranzicija u puno veći grad gdje su gužve i kaos svakodnevica. Ali sad već uživam u tom načinu života i samom gradu koji ima jako puno toga za vidjeti. Sve u svemu zadovoljan sam i veselim se budućnosti i svemu što ona nosi."

Pariz je tek početak. Nedavno se zaputio i na svoje prvo putovanje na Daleki istok, gdje je s klubom odradio turneju po Japanu – iskustvo koje je, kako kaže, na njega ostavilo dubok dojam.

"Već nekoliko godina PSG ima turneju po Japanu jer ondje ima veliku bazu navijača, tako da se i ove godine tradicija nastavila. I moram priznati da su nas svi gledali, ali ne jer nas poznaju, nego jer smo kao grupa izuzetno visoki", opisao je.

