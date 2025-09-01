Možete li pogoditi čije su ovo nećakinje? Sve su oči bile uprte u njih

Lijepe kćeri lorda Charlesa Spencera Eliza i Amelia prisustvovale su crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala

Blizanke Eliza i Amelia Spencer, nećakinje pokojne princeze Diane i članice ugledne britanske obitelji Spencer, privukle su svu pažnju na crvenom tepihu 82. Venecijanskog filmskog festivala svojim elegantnim i sofisticiranim modnim odabirima.

Prepoznate po svojem besprijekornom stilu i gracioznosti, sestre su još jednom dokazale zašto su postale modne muze brojnih svjetskih dizajnera.

Eliza je zablistala u božanstvenoj haljini nježno plave nijanse s prozirnim slojevima, koja je podsjećala na grčku boginju. Kreacija je naglašena lepršavim plaštom i luksuznim dijamantnim nakitom, dok je frizura u strogoj punđi dodatno istaknula eleganciju cijelog izgleda.

S druge strane, Amelia je odabrala romantičnu haljinu u pastelno ružičastoj boji, jednako eteričnu i profinjenu, također kombiniranu s upečatljivim statement nakitom. Njihov zajednički nastup izazvao je pravu modnu euforiju među fotografima i modnim kritičarima.

Crveni tepih Venecijanskog filmskog festivala idealna je pozornica za sestre Spencer koje sve češće zauzimaju visoko mjesto na ljestvicama najbolje odjevenih žena, a svojim stilom često podsjete na pokojnu sestru njihovog oca.

Uz svoju stariju sestru Kitty, često privlače pozornost medija, a kombinacija mladenačke svježine i sofisticiranog stila čini ih jednim od najzanimljivijih imena na crvenom tepihu ove godine.

