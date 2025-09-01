Srpska folk zvijezda uživa u najljepšim danima, u potpunosti je promijenila životne navike

Milica Todorović povukla se u rodni Kruševac nakon što je objavljeno kako čeka svoje prvo dijete s misterioznim partnerom.

Popularna srpska pjevačica Milica Todorović posljednjih nekoliko mjeseci se povukla iz javnog života i društvenih mreža jer trenutno proživljava jedno od najljepših razdoblja u životu - trudnoću.

Njezina trudnoća izazvala je veliko oduševljenje u javnosti, pogotovo jer je pjevačica često isticala kako joj je ovo dugogodišnji san. Izvori bliski pjevačici otkrivaju kako je u potpunosti promijenila prehranu i u potpunosti se posvetila svom zdravlju.

Galerija 24 24 24 24 24

Milica Todorović Foto: Instagram

Milica Todorović Foto: Instagram

Milica Todorović na koncertu Lepe Brene Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Milica Todorović - 9 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Žanamari u bikiniju okrenula leđa kameri, reakcije fanova sve govore!

Trudničke dane provodi u rodnom Kruševcu, daleko od svjetla reflektora i medijske pozornosti.

Milica Todorović na koncertu Lepe Brene Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Milica Todorović - 7 Foto: Instagram

Milica Todorović - 3 Foto: Instagram

Milica Todorović - 1 Foto: Instagram

Otac Miličinog djeteta nije poznat javnosti, no srpski mediji pišu kako je Todorović uplovila u novu ljubavnu vezu tek dva mjeseca nakon prekida sa zagrebačkim poduzetnikom.

Kako je njezine nećake iznenadio Luka Modrić, pogledajte OVDJE.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Sjećate li se djevojčice iz filma s proslavljenim hrvačem? I danas glumi u popularnim filmovima!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Nekad zanosna plavuša iz kultne serije snimljena nakon operacije, djeluje posebno krhko

Pogledaji ovo Celebrity Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Danski zavodnik pokazao najvažniju ženu svog života, s njom je gotovo 40 godina