Srpska folk zvijezda uživa u najljepšim danima, u potpunosti je promijenila životne navike

Milica Todorović povukla se u rodni Kruševac nakon što je objavljeno kako čeka svoje prvo dijete s misterioznim partnerom.
Popularna srpska pjevačica Milica Todorović posljednjih nekoliko mjeseci se povukla iz javnog života i društvenih mreža jer trenutno proživljava jedno od najljepših razdoblja u životu - trudnoću.
Njezina trudnoća izazvala je veliko oduševljenje u javnosti, pogotovo jer je pjevačica često isticala kako joj je ovo dugogodišnji san. Izvori bliski pjevačici otkrivaju kako je u potpunosti promijenila prehranu i u potpunosti se posvetila svom zdravlju.
Trudničke dane provodi u rodnom Kruševcu, daleko od svjetla reflektora i medijske pozornosti.
Otac Miličinog djeteta nije poznat javnosti, no srpski mediji pišu kako je Todorović uplovila u novu ljubavnu vezu tek dva mjeseca nakon prekida sa zagrebačkim poduzetnikom.
