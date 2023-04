Slavonski mladenci o velikoj medijskoj pozornosti koju su doživjeli: ''Što se zapravo desilo, čime smo privukli toliku pažnju?''

Slavonsko vjenčanje na kojem su pjevali Petar Grašo i Lepa Brena posljednjih je dana diglo Hrvatsku na noge, a svi su komentirali neobičnu vjenčanicu osebujne mladenke. U ekskluzivnom razgovoru za IN Magazin Martina i njezin suprug Darko ispričali su kako su doživjeli veliku medijsku pozornost te otkrili kako su uspjeli dovesti i Grašu i Brenu na svoj najsretniji dan.

Raskošno slavonsko vjenčanje poduzetničko-ljubavnog para Martine Ravlić i Darka Marijanovića posljednjih je dana glavna vijest svih domaćih medija.



''Što se zapravo desilo, čime smo privukli toliku pažnju? Jasno nam je da su i Petar Grašo i Lepa Brena tu bili ključni, ali s nekih drugih strana nam tu dolazi da smo nas dvoje neki energičan par koji je valjda doprinjeo tome svemu, ali svejedno nam još uvijek nije jasno'', govori Martina Ravlić Marijanović, poduzetnica.



Pjesmu za prvi ples mladencima je otpjevao obiteljski prijatelj Petar Grašo.



''Ja sam rekla kako je ta pjesma ''Ako te pitaju'' nešto najljepše što je napisao i otpjevao, uz sve njegove pjesme koje su romantične i divne, rekla sam ''Petre, ako se budem udavala, ja želim da mi to otpjevaš za prvi ples!'' On je rekao ''Jać u se naljutit ako se budeš udavala, a ne budeš me zvala!'', ispričala je Martina.



Angažman Lepe Brene, koju Martina obožava, suprugovo je iznenađenje.



''Svaka naša fešta je uz ''Duge noge'', uz neke od njezinih pjesama, ja sam suprugu govorila ''Ako se budem udavala, ne priznajem ništa ako me ne iznenadiš nego sa Lepom Brenom!'' Naravno, on se protrudio preko svojih prijatelja, poznanika da me zaista iznenadi s lepom Brenom na taj dan. Samo par dana prije sam saznala da će biti Lepa Brena. Ipak su me morali malo psihički pripremiti da ne bi bilo baš taj dan...'', dodala je Martina.



''Nije vjerovala pa je išla zvat neke menadžere ''Ja bih Lepu Brenu za svadbu!'' - ''Ne, ne pjeva Lepa Brena na svadbama!'' Ja kažem lažeš, nema šanse. Brena ne pjeva na svadbi...'', nadovezao se Darko Marijanović.



''Ovak ne izgleda, ali je zapravo plišani medo!'', šali se Martina.

Veliku pozornost izazvala je i Martinina osebujna vjenčanica koju potpisuje dizajnerica Ksenija Vrbanić.



''Ja sam došla, obukla to, i rekla ''Ksenija, to sam ja, to ste vi! nema dalje!'' I onda je njena ideja bila ''Mislim da vi morate imati veo, barem na vjenčanju, ali ne onaj klasični!'' Ja kažem - da, naravno! Na kraju mi je to poslala poštom kao iznenađenje, nisam ni znala da će mi to napraviti, i samo mi je napisala ''Vi ste moja XD dimension!'', ispričala je Martina.

Svi koji upoznaju ovu Slavonku očarani su njezinom energijom. Kakva je zapravo Martina?



Zapravo ste me opisali! Hahaha...ali ja sam zaista energična, apsolutno pozitivna, u svemu vidim nešto dobro, u ljudima vidim dobro i vuiejk kažem ''kako zračiš, tako privlačiš'' i držim se toga. Lav sam u horoskopu, a znate sve karakteristke lava, što drugo reći'', zaključila je Martina.

Je li bilo teško osvojiti ovu lavicu?



''Pa gledajte, sigurno da je bilo teško, ali očito nije bilo nemoguće'', našalio se Martinin suprug Darko.

Martina je očevu drvoobrađivačku tvrtku preuzela s nepunih 30 godina i 2017. ušla u u TOP 5 poduzetnika godine. Kako je biti poduzetnica u Hrvatskoj?



''Pa ja mislim da je svakako izazovno! Da li je teško? Ja ni to ne opisujem kao teško! Obožavam svoj posao, obožavam svoju misiju, volim ljude, volim ljude koji rade za mene, uvijek ih nazivam prijateljima. Oni su uvijek uz mene, zajedno ostvarujemo neke ciljeve'', govori Martina.

Martina i Darko imaju po dvoje djece iz prijašnjih brakova, a prije sedam mjeseci rodio se njihov maleni Elon. Mijenja li i tata katkad pelene?



''Ja moram priznati da se jako dobro snalazi! Ja nisam očekivala ni toliko, ali zaista je tu i zaista se zaljubio u našeg sina! Ta ljubav između njih dvojice je nešto jako posebno'', govori Martina.

Upravo je petero djece njihov najdraži uspjeh.



''Prekrasno! To je bogatstvo! To je jedino! Jedina investicija koja ostaje za cijeli život!'', zaključila je Martina.

Nakon naplanirane medijske strke i galame, novopečeni supružnici pakiraju kovčege i lete na medeni mjesec.



''Idemo na Mauricijus, ostat ćemo nekih desetak dana, idemo s našim vjenčanim kumovima. Idemo malo chill, plaža, koktel, odmaranje i možda pročitamo još koji članak što se o nama piše dok nas nema'', rekla je Martina u svom stilu.

Našalili su se Martina i Darko te otkrili plan i program za bračnu idilu.



''Svakako kao i do sad! Mislim da je to za sada dobro i da ništa ne treba mijenjati. Razumijevanje, poštovanje, ljubav iznad svega i to je to. Zajedništvo, sinergija i idemo u nove pobjede!'', zaključili smo.

Ovom simpatičom paru želimo da ljubav, sreća i osmijesi traju zauvijek.

