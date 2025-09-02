Ma čiju to fotku Petar Grašo ima na pozadini mobitela? Slučajno je otkriveno

Mobitel Petra Graše otkrio je detalj koji je raznježio njegove obožavatelje.
Kada je Grašo sjeo u studio i odložio mobitel na stol, pratitelji su mogli uočiti fotografiju koju ima na pozadini uređaja – riječ je o portretu njegove supruge, glazbenice Hane Huljić Grašo.
Iznenađenje u bravo! studiju Foto: Gordan Svilar/bravo!
Fotografiju je Hana još prije dvije godine podijelila na svom Instagramu, a Petar ju je odlučio zadržati kao posebnu uspomenu.
Grašo nije došao praznih ruku, pa je tako svakom od članova nove jutarnje ekipe donio i poklone. Ivani je darovao elegantan parfem, Filipu set za vrtlarenje prema kojem ima veliku strast, dok je Bruni uručio knjigu o kuhanju.
Iznenađenje u bravo! studiju Foto: Gordan Svilar/bravo!
