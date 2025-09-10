Bebek obitelj odveo u Međugorje, pažnju privukla lijepa kćer koju rijetko vidimo

Željko Bebek s obitelji u Međugorju - 1 Foto: Instagram

Željko Bebek s obitelji je posjetio Međugorje na blagdan Male Gospe.

Popularni glazbenik Željko Bebek sa suprugom Ružicom i djecom, sinom Zvonimirom i kćeri Katarinom, posjetio je na blagdan Male Gospe najpoznatije marijansko svetište - Međugorje.

Obiteljski trenutak zabilježen je fotografijom ispred kipa Gospe na Brdu ukazanja, a snimku je na svom Instagram profilu podijelila Bebekova supruga Ružica, uz emotivnu poruku i emotikone molitve i srca: "Mala Gospa - Međugorje".

Na fotografiji se vidi skladna obitelj u opuštenom izdanju, ozarena lica i osmijesi, a poseban mir odiše cijelim prizorom – sve u duhu molitve, zahvalnosti i vjere.

Željko i Ružica u braku su 25 godina. Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.

Sin Zvone krenuo je očevim stopama te za njega svira gitaru na nastupima, a kćer Katarina svoj privatan život drži podalje od javnosti.

