Njegov nasljednik! Naša glazbena legenda s ponosom ističe sina, koji već ima vojsku obožavateljica

Naša rock legenda Željko Bebek već godinama na sceni nastupa sa svojim sinom Zvonimirom Bebekom.

Na društvenim mrežama sad se pohvalio njihovom zajedničkom fotografijom koja je sve oduševila. A koliko je ponosan na sina, s fotografije je odmah vidljivo.

''Bravo Zvone, mladi Bebek'', ''Zvone je super boy, mi volimo ga svi'', ''Zvone lijep k'o lutka'', ''Svaka čast starom Bebeku, a mladi je na dobrom putu da nastavi gdje je ćaća'', ''Kakav otac takav sin, bravo dečki'', hvale ga u komentarima.

Zvonimir je rođen početkom 2000-ih, kao plod ljubavi Željka i njegove supruge Ružice, s kojom je pjevač i danas u sretnom braku. Glazba je oduvijek bila prisutna u njegovom životu, ali nije je prihvatio samo kao nasljedstvo – već kao strast i osobni poziv.

Danas, u 22. godini života, Zvonimir je etablirani član glazbenog tima svog oca – ali i mnogo više od toga. Na pozornici ga gledamo s gitarom u ruci, iza scene radi kao aranžer i producent, a sve češće potpisuje i tekstove novih pjesama. Publika ga je već zapamtila kroz hitove poput "S tobom su godine minute", "Ne boj se, golubice" i "Zagrli me", koji su nastali u kreativnoj sinergiji s ocem.

Iako se godinama bavio natjecateljskim skijanjem, prije nekoliko godina odlučio je naučiti svirati gitaru.

"I nakon zadnjeg u Austriji došao sam doma i rekao da se meni više ne skija. Sestra je to isto podržala, ali tata je rekao - pa dobro šta ćeš sad raditi", ispričao je Zvonimir u IN Magazinu.

"Toliko me iznenadio da mi se učinilo da je to možda trenutni hir kao što je promijenio sve sportove, od 3-4 godine kad je naučio skijat, ali on je plivao, igrao tenis, pa sam i za svirku mislio da će proći, a dobro malo će vježbat i to je to", priznao je tada Željko.

Prolazni hir pretvorio se u dugogodišnju glazbenu karijeru, a otac i sin Bebek odlučili su u budućnosti sve pjesme stvarati zajedno.

Zvonimir je već stekao i veliku bazu obožavateljica koje ga ispod svake objave na Instagramu obasipaju ljubavnim porukama, zaljubljenim smajlićima i srcima, a ima i svoje fan pageove na društvenim mrežama.

Osim sina, Željko Bebek sa suprugom Ružicom, s kojom je u braku 25 godina, ima i kćer Katarinu.

