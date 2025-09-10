Anica Kovač pokazala je veliku promjenu imidža i zasjala u novom izdanju!

Anica Kovač poslije dugo vremena odlučila je pustiti kosu te sada nosi bob frizuru, omiljenu za jesenske dane.
Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač danas živi povučeno i rijetko je se može vidjeti u javnosti. Obiteljski život kojeg ima s Robertom Kovačem odavno joj je važniji od šetnje špicom, no kada se pojavi, ne prolazi nezapaženo.
Nedavno je snimljena u centru Zagreba, na Trgu Petra Preradovića, gdje je bila u društvu Tihane Harapin Zalepugin, koja ju je prije 30 godina pripremala za izbor za Miss svijeta.
Galerija 37 37 37 37 37
Anica Kovač Foto: Darko Tomas/Cropix
Robert Kovač, Anica Kovač Foto: Tonci Plazibat / CROPIX
Poznati na špici: Anica Kovač Foto: Josip Moler/Cropix
Anica Kovač - 3 Foto: Dragan Matic/Cropix
Ono što se moglo vidjeti jest da je visoka Anica, prvi put poslije dugo vremena, pustila kosu i šiške, te sada nosi bob frizuru, koja joj je dala dodatnu notu ženstvenosti.
Anica Kovač - 1 Foto: Sasa Buric/Cropix
Anica Kovač Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Robert i Anica Kovač Foto: Tonci Plazibat/Cropix
Robert i Anica Kovač Foto: Nenad Dugi/Cropix
Ovime se Anica priključila omiljenom jesenskom trendu bob frizure kojeg gaje mnoge influencerice i svjetske zvijezde.
