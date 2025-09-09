Kraljica Elizabeta pisala je dnevnik do samog kraja, a posljednje riječi bile su jednostavne

Prošlo je dvije godine od smrti kraljice Elizabete, koja je gotovo do zadnjeg dana bila aktivna u svojim obvezama.
Jedna od njih je i knjiga "Charles III: New King. New Court. The Inside Story" Roberta Hardinga, posvećen prvim danima vladavine sadašnjeg vladara Charlesa.
Prije svoje smrti u dobi od 96 godina, kraljica je provela posljednje mjesece u dvorcu Balmoral, gdje je vodila dnevnik. Zadnji upis imala je samo dva dana prije svog odlaska 6. rujna, kada se ujedno susrela s tadašnjom mandatarkom Liz Truss.
Za razliku od dnevnika svoje šukunbake Viktorije, Elizabetin dnevnik je bio tek kronika njezinog užurbanog života, pa je i posljednji upis bio vrlo jednostavan.
"Edward me je došao vidjeti", stoji u posljednjem upisu pokojne monarhinje u kojem se samo dotaknula posjete Sir Edwarda Younga, svog privatnog tajnika, koji joj je pomagao u pripremi imenovanja ministara kabineta Liz Truss.
"Ispostavilo se da je još uvijek pisala dnevnik u Balmoralu dva dana prije svoje smrti", napisao je Hardman, prema izvatku u The Telegraphu kojeg prenosi People Magazine. "Njezin posljednji zapis bio je činjeničan i praktičan kao i uvijek."
Kraljica s najdužom vladavinom na tronu Ujedinjenog Kraljevstva preminula je 8. rujna 2022., a uz nju su bili sadašnji kralj Charles, princeza Anne, asistentica Angela Kelly i liječnik. Njezina smrt uslijedila je netom prije dolaska sinova Andrewa i Edwarda, snahe Sophie i unuka Williama i Harryja.
