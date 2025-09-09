Kraljica Elizabeta pisala je dnevnik do samog kraja, a posljednje riječi bile su jednostavne

Prošlo je dvije godine od smrti kraljice Elizabete, koja je gotovo do zadnjeg dana bila aktivna u svojim obvezama.

Kraljica Elizabeta II. preminula je prije tri godine, no njezin dugačak život inspiracija je za mnoge povijesne knjige i kraljevske biografije.

Jedna od njih je i knjiga "Charles III: New King. New Court. The Inside Story" Roberta Hardinga, posvećen prvim danima vladavine sadašnjeg vladara Charlesa.





Pogledaji ovo inMagazin Naš bivši ministar ispričao nam je sve o 800 kilometara dugom hodočašću

Prije svoje smrti u dobi od 96 godina, kraljica je provela posljednje mjesece u dvorcu Balmoral, gdje je vodila dnevnik. Zadnji upis imala je samo dva dana prije svog odlaska 6. rujna, kada se ujedno susrela s tadašnjom mandatarkom Liz Truss.

Elizabeta II. - 1 Foto: Profimedia

Elizabeta II. - 2 Foto: Profimedia

Za razliku od dnevnika svoje šukunbake Viktorije, Elizabetin dnevnik je bio tek kronika njezinog užurbanog života, pa je i posljednji upis bio vrlo jednostavan.

"Edward me je došao vidjeti", stoji u posljednjem upisu pokojne monarhinje u kojem se samo dotaknula posjete Sir Edwarda Younga, svog privatnog tajnika, koji joj je pomagao u pripremi imenovanja ministara kabineta Liz Truss.

Galerija 31 31 31 31 31

Kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

Kraljica Elizabeta II. - 10 Foto: Afp

Princeza Eugenie i kraljica Elizabeta - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Luka Modrić proslavio svoj 40. rođendan, javio mu se i Thompson!

"Ispostavilo se da je još uvijek pisala dnevnik u Balmoralu dva dana prije svoje smrti", napisao je Hardman, prema izvatku u The Telegraphu kojeg prenosi People Magazine. "Njezin posljednji zapis bio je činjeničan i praktičan kao i uvijek."

Vjenčanica Elizabete II. - 3 Foto: Profimedia

Kraljica Elizabeta II. Foto: Profimedia

Elizabeta II. i Maggie Smith Foto: Profimedia

Kraljica s najdužom vladavinom na tronu Ujedinjenog Kraljevstva preminula je 8. rujna 2022., a uz nju su bili sadašnji kralj Charles, princeza Anne, asistentica Angela Kelly i liječnik. Njezina smrt uslijedila je netom prije dolaska sinova Andrewa i Edwarda, snahe Sophie i unuka Williama i Harryja.

Kviz o životu kraljice Elizabete riješite OVDJE.

Koji član obitelji ju je pokušao zasjeniti, pročitajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Severina otkrila kojem posebnom muškarcu je posvetila koncerte: "Svoj život je posvetio meni..."

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga našeg influencera progovorila o najtežem putovanju: "Ako bi vas stavili u kavez..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Andreja Kramarića? Ima važnu funkciju u jednom ministarstvu!