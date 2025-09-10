Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?

Darku Laziću kamatari su u Beču prekinuli nastup i odveli ga zbog vanodnih dugova koje nije vraćao.

Folk pjevač Darko Lazić doživio je neugodan incident na jednom slavlju u Beču, piše Kurir.

Naime, njegov nastup naglo je prekinut kada su u dvoranu upali muškarci za koje se kasnije doznalo da su kamatari.

"Ovo je bilo jedno od većih vlaških veselja u Beču. Pjevalo je nekoliko izvođača, a glavna zvijezda bio je Darko Lazić. Gazda mu je unaprijed platio i za četiri sata pjevanja pjevač je uzeo 14.000 eura. Sve je teklo u najboljem redu do polovice njegova nastupa, kada su odjednom u dvoranu ušli neki muškarci. Poslije smo saznali da su to bili kamatari od kojih je Darko posuđivao novac s kamatom, a nije vraćao na vrijeme. Kad ih je ugledao, Lazić je problijedio i doslovno se ukočio. Oni su mu istrgnuli mikrofon iz ruku i rekli da odmah krene s njima. Pjevač ih je poslušao i bez riječi otišao", ispričao je izvor za spomenuti portal.

Darko Lazić - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Prema njegovim riječima, Lazića su odvezli u jedan bečki klub gdje je morao pjevati, a honorar s veselja odmah mu je oduzet.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK? O njezinom vjenčanju svi su pisali

Darko Lazić - 3 Foto: Darko Lazić/Instagram

"Kasnije smo saznali da su ga odveli u jedan klub u Beču da pjeva, a da su mu novac od ovog veselja, koji im nije prijavio, odmah uzeli. No, to nije bio kraj problema. Nakon nekoliko dana ti su Vlasi hitno tražili od Darka da im vrati novac koji je unaprijed uzeo. On ih je poslije zvao da se ispriča i obećao im da će im pjevati besplatno na sljedećem veselju koje budu organizirali, ali da novac nema jer je sve morao dati kako bi vratio dugove. Tako su nekako riješili taj problem", dodao je izvor.

Darko Lazić - 4 Foto: Darko Lazić/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Teški prizori obiteljske tuge: Unuka Lu i snaha Marina oprostile su se od Gabi Novak

Srpski mediji već neko vrijeme pišu kako se Lazić nalazi u ozbiljnim financijskim problemima zbog dugova. Sam pjevač je ranije priznao da još uvijek nije uspio vratiti sve što duguje, no o ovoj situaciji u Beču zasad se nije oglasio.

Galerija 10 10 10 10 10

OVDJE pogledajte kako je Darko proslavio rođenje svoje kćeri.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak

1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Celebrity Anica Kovač pokazala je veliku promjenu imidža i zasjala u novom izdanju!

Pogledaji ovo Celebrity Anica Kovač pokazala je veliku promjenu imidža i zasjala u novom izdanju!