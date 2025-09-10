Marija Šerifović oštro odbrusila djevojci iz publike, pogledajte reakciju!

Marija Šerifović ošto je odbrusila djevojci iz publike na koncertu u Makedoniji, što je izazvalo podijeljene reakcije.

Srpska pjevačica Marija Šerifović ovih je dana glavna tema regionalnih medija nakon nastupa u Makedoniji, gdje je njezin potez izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama.

Naime, tijekom koncerta je sišla među publiku kako bi se približila obožavateljima, no situacija je izmaknula kontroli kada je jedna djevojka pokušala dohvatiti mikrofon.

Pjevačica je na to reagirala oštro i iznenađeno izgovorivši: "Mrš, bre", što je odmah privuklo pozornost, a reakcije fanova bile su podijeljene.

"Marija je malo više umišljena nažalost", pisali su neki, dok su je drugi branili: "Zašto svi napadaju Mariju, ovo je toliko nekulturno i bezobrazno što je ova djevojka uradila."

Osim ovog incidenta, Marija se nedavno oglasila i na Instagramu, objašnjavajući da će do kraja godine nastupiti tek nekoliko puta.

"Neka ne bude zabune! Da, na godišnjem sam odmoru do daljnjega. Zato je broj koncerata ove godine limitiran", poručila je.

