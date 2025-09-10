Tko je supruga Mirka Filipovića? Nikad ju ne vidimo, a u braku su već 23 godine

Mirko Filipović u sretnom je braku više od dva desetljeća, a rijetki znaju kako izgleda njegova supruga.

Mirko Filipović naš je legendarni boksač koji je danas, 10. rujna napunio 51 godinu.

Već 23 godine u sretnom je braku sa suprugom Klaudijom koju nikad ne vidimo u javnosti, pa samo rijetki znaju kako izgleda.

Njene posljednje dostupne fotografije stare su dvadesetak godina, a kako je tada izgledala pogledajte u nastavku.

Mirko Filipović i supruga Klaudija - 4 Foto: Davor Pongracic / CROPIX

Mirko Filipović i supruga Klaudija - 2 Foto: Dragan Matic / CROPIX

Mirko je Klaudiju odveo pred oltar 2002. godine u crkvi Svete Barbare u Gornjem Vrapču.

Mirko Filipović i supruga Klaudija - 3 Foto: Davor Pongracic / CROPIX

Mirko Filipović i supruga Klaudija - 1 Foto: Davor Pongracic / CROPIX

Vjenčanje je predvodio velečasni Mate Matić u crkvi smještenoj svega nekoliko stotina metara od obiteljske kuće iz koje se Klaudija preselila. Prije samog vjenčanja živjeli su zajedno u stanu u zagrebačkom kvartu Malešnica.

Svatovi su se zabavljali u obližnjem hotelu uz glazbu skupine Magnusi, a zapjevao je i Zlatko Pejaković. Među gostima su bili bivši boksački prvak Stjepan Božić, nekadašnji voditelj Hamed Bangoura, tadašnji dogradonačelnik Milan Bandić i mnogi drugi. Mirko je sve nasmijao rekavši da nema tremu, ali da mu ceremonija ipak traje predugo.

Mirko Filipović (Foto: Instagram) Foto: instagram

U ožujku 2003. godine rodio im se sin Ivan, a 2010. rodio se i sin Filip.

Kako izgleda Ivan, pogledajte OVDJE.

Ivan Filipović - 3 Foto: Ivan Filipović/Instagram

