Ava Karabatić progovorila o financijama nakon obiteljskog gubitka: "I ja moram od nečega živjeti..."

Ava Karabatić odgovorila je hejterima zbog skupljanja novca za očev pogreb i otkrila da danas radi kao ambasadorica modnih brendova te daje repeticije.

Ava Karabatić ponovno se oglasila na društvenim mrežama, ovaj put u nešto duljoj objavi na Facebooku u kojoj se osvrnula na kritike da je skupljala novac za pogreb svog oca. Tom prilikom podijelila je i detalje o svom trenutnom poslu.

"Za sve one stručnjake za moj život koji se pitaju kako sam si kao javna osoba prije tri mjeseca mogla 'dopustiti' da skupljam novac za prijenos i pokop oca, hvala na brizi, ali nisam odrasla na privatnom otoku niti sam naslijedila dvorce i rudnike zlata.

Moj otac je umro u drugoj državi, ja na to nisam mogla utjecati, a činjenica da sam u životu bila Miss turizma, osvajala modne titule i reality showove ne znači da sam doživotno opskrbljena proračunom iz bajke. Od lente se ne plaćaju sprovodi, baš kao što se od vaše zlobe ne plaćaju režije.

Zahvalna sam svima koji su pokazali ljudskost i pomogli u tim trenucima. A hejterima... razumijem da vam je teško kad vaša najveća pobjeda u životu bude rasprava u komentarima. Ja sam uvijek bila ponizna, a i dovoljno inteligentna da znam: onaj tko zaista vrijedi, pokazuje suosjećanje, a ne prstom upiranje", napisala je Ava.

Otkrila je i čime se danas bavi.

"Novac poslije sprovoda nisam skupljala jer mi nije bio potreban. Kao što imate prilike vidjeti, zadnja dva mjeseca otvoraju mi se razna vrata, ambasadorica sam četiri modnih firmi i često reklamiram razne dizajnere. To, naravno, nije besplatno, jer i ja od nečega moram živjeti, a ne da mi se ujutro prati usta sapunom, ako kužite na što mislim. U slobodno vrijeme dajem i repeticije... Dakle, dok vi glumite računovođe tuđih života ja živim svoj. I da, puno vam hvala na dodatnoj reklami", zaključila je Ava.

Objava je izazvala brojne reakcije, a Ava je još jednom pokazala da na kritike uvijek odgovara izravno i bez zadrške.

