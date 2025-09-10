Violeta iz "Boljeg života" pokazala sestru koju ne viđamo često u javnosti

Lidija Vukićević objavila je fotografije s obiteljske proslave na kojoj je bila i njezina sestra Marina, koju se ne viđa često u javnosti.

Popularna Violeta iz serije "Bolji život" Lidija Vukićević iznenadila je svoje pratitelje na društvenim mrežama pokazavši sliku svoje sestre Marine.

Dvije sestre družile su se na proslavi rođendana, a glumica je na Instagramu objavila dvije slike - na jednoj su čvrsto zagrljene, dok su za drugu pozirale sa širokim osmijesima.

Sestra Lidije Vukićević - 1 Foto: Instagram Screenshot

Sestra Lidije Vukićević - 2 Foto: Instagram Screenshot

Slike sa sestrom nalaze se 11. i 14. u nizu fotografija na Instagramu.

Iako ju Lidija ne spominje mnogo, crvenokosa Marina ne odudara se od slavnije sestre. Kako se može vidjeti na fotografijama sa zabave i njezinom profilu koji je zaključan za javnost, Marina također voli nositi dekoltirane odjevne kombinacije i velike sunčane naočale koje prekrivaju oči.

Lidija Vukićević Foto: Lidija Vukićević/Instagram

Lidija Vukičević - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Lidija Vukićević - 4 Foto: Instagram

Lidija Vukićević - 2 Foto: Instagram

Za razliku od Lidije, koja je popularnost stekla legendarnom ulogom u seriji "Bolji život" i godinama uživa status glumačke dive, Marina se odlučila za mirniji život, daleko od javnih nastupa. No, unatoč tome, njezina ljepota, stil i pojavljivanja na društvenim mrežama izazivaju znatiželju fanova i medija.

"Sestra - imenica bez zamjenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me tjeraš na smijeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu. Hvala što si uvijek tu. Volim te", napisala je Lidija ispod jedne od rijetkih fotografija svoje sestre na svojem Instagramu.

