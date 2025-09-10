Jacques Houdek slomio se na oproštaju od Gabi Novak, nije mogao suspregnuti suze

Jacques Houdek zaplakao je na komemoraciji Gabi Novak, odajući joj emotivnu počast.

Na komemoraciji za legendarnu Gabi Novak, dvoranu su preplavile emocije, a posebno dirljiv trenutak zabilježen je kada Jacques Houdek više nije mogao suspregnuti suze.

Popularni glazbenik, koji nikada nije skrivao koliko je Gabi cijenio i volio kao umjetnicu i osobu, tijekom odavanja počasti pustio je suzu i ganuto zapljeskao. Njegovo lice jasno je otkrivalo duboku tugu i zahvalnost prema pjevačici koja je svojim opusom obilježila hrvatsku glazbenu scenu.

Jacques Houdek - 2 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Uz Houdeka, komemoraciji su prisustvili brojni kolege, prijatelji i poštovatelji Gabi Novak, a atmosfera u dvorani bila je ispunjena tihim emocijama, sjećanjima i zahvalnošću na sve što je ostavila iza sebe.

Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Drago Diklić, komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Tereza Kesovija, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Danijela Martinović, komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

OVDJE pogledajte Houdekove dirljive riječi nakon što je saznao vijest da Gabi više nije s nama.

Teški prizori obiteljske tuge: Unuka Lu i snaha Marina oprostile su se od Gabi. Fotografije pogledajte OVDJE.

Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak



Više o komemoraciji pročitajte OVDJE.

