Djevojčica koja je pjesmom rasplakala svijet: Donosimo priču o glazbenoj senzaciji Emmi Kok

Kad je na koncertu violinista Andrea Rieua tada 15-godišnja Emma Kok otpjevala pjesmu Voila, publika je plakala, a cijeli svijet bio oduševljen. Mnoge je dodatno ganulo i to što Emma boluje od rijetke bolesti. Kako se osjećala kad je postala popularna, ali i kako je biti dijelom velikog orkestra proslavljenog violonista, u prilogu IN magazina donosi naša Dijana Kardum.

Na koncertu u Maastrichtu, jednom od najpoznatijih glazbenih događaja u Nizozemskoj, prije nekoliko godina, dogodio se trenutak koji je obišao svijet. Izvedba mlade Emme Kok, pjesme Voilà, rasplakala je tisuće ljudi i prikupila više od 90 milijuna pregleda na internetu.



''Nestvarno. To je bilo neočekivano. Još se moram naviknuti na ideju da sam poznata, ali to je još jedno ostvarenje sna, postati viralan samo sa strasti pjevanja'', govori Emma.

Svoj glazbeni put ova danas 17- godišnjakinja započela je u jednom talent showu, gdje je i pobijedila. Tada ju je čuo i svjetski poznati violinist Andre Rieu, koji ju je pozvao da mu se pridruži na turneji.



''Nevjerojatno. Ovo je zbilja ostvarenje sna. Mogu vidjeti cijeli svijet. Posebno je.

Nemam tremu, ali ima nekog pozitivnog uzbuđenja. Kao da imam leptiriće u trbuhu'', govori.

Glazbeno putovanje počelo je u zboru, kada je Emma imala samo dvanaest godina. Danas je globalno prepoznatljiva i puna planova.



''Nadam se da ću jednom na samostalnu svjetsku turneju i stvarati svoju glazbu, zabavljati se i samo nastaviti pjevati. To je moj san'', kaže.

A svoje snove Emma ostvaruje unatoč rijetkoj bolesti – želudac joj je paraliziran, što znači da ne može jesti i mora dobivati hranjive tvari kroz cijev koja ide izravno u njezin želudac. Bolest joj je dijagnosticirana sa samo deset godina.



''Dobro je. Ima uspona i padova. Ali nastupi mi dobro dođu za zdravlje. Energiju''.

Emma nastavlja turneju s Andreom Rieum. A orkestar ovog svjetski poznatog violinista ove godine ima poseban razlog za slavlje. Obilježavaju 200. obljetnicu rođenja Johanna Straussa, prema kojem nose ime.



''Mislim da je on najbolji kompozitor ikada. Ne kažem to samo ja. Johannes Brahams je rekao zašto to nije moja kompozicija. To je kombinacija profesionalizma, melankolije, sreće, sve je ondje u zaista je fantastično''.

Ovaj osebujni Nizozemac veliku pozornost posvećuje i raskošnim kostimima i scenografiji pa je tako prije desetak godina na turneji nastupao ispred replike dvorca carice Sissy. Članovi njegova orkestra dolaze iz 14 zemalja, a imaju i kondicijskog trenera te kuhare.



Devet milijuna pratitelja na Facebooku, više od 40 milijuna prodanih albuma, kao i više od pola milijuna posjetitelja na koncertima, svake godine jasno pokazuju kako je ovaj megapopularni violinist uspješniji od mnogih pop i rock zvijezda. A tako se osjećaju i članovi orkestra, kojih je 150.

Sudeći prema ranijim nastupima, hrvatska publika obožava ovog virtuoza na violini i dirigenta jer Rieu na svakom nastupu dvoranu pretvara u plesni podij. Njegov repertoar sastoji se od najvećih filmskih, opernih, pop, rock hitova, kao i onih iz mjuzikala, opereta te, naravno, najljepših valcera.

A u Zagrebu su ponovno 26. studenog.

