Chef Vukadin o obitelji koja je njegova najveća motivacija: ''Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed!''

Chef Stjepan Vukadin, član žirija popularnog kulinarskog showa MasterChef, otkriva kako izgleda život iza kamera i što ga i dalje motivira nakon godina provedenih u ovoj ulozi. U iskrenom razgovoru govori o kandidatima koji iznenađuju, važnosti emocije u tanjuru, izazovima balansiranja posla i privatnog života te ljubavi prema restoranu Il Ponte u Trogiru. Njegova priča otkriva koliko su strast, disciplina i obiteljska podrška ključ uspjeha u gastronomiji i izvan nje.

Iskusni chef Stjepan Vukadin uoči nove, osme sezone MasterChefa otkriva što ga i dalje motivira u popularnom kulinarskom showu, zašto emocija u tanjuru vrijedi više od same tehnike i kako balansira između intenzivne karijere i obiteljskog života.

Od treme do adrenalina i odgovornosti

Stjepan priznaje da je uzbuđenje pred početak nove sezone i dalje snažno, ali drugačije nego kada se prvi put našao u ulozi člana žirija.

''Tada je bila prisutna i trema jer nisam znao što me očekuje, sve je bilo nepoznato. Danas je to zdrava doza adrenalina i odgovornosti. Naučio sam koliko MasterChef znači kandidatima i gledateljima. Kad znaš da tvoj komentar može nekoga srušiti ili podići, onda to doživljavaš vrlo ozbiljno'', ističe.

Unatoč iskustvu, veseli se svakoj sezoni jer mu donosi nove ljude, talente i priče.

Iskrenost kao ključna uloga žirija

Stjepan kaže da u MasterChefu najviše doprinosi iskustvom stečenim u profesionalnim kuhinjama i realnim pogledom na posao.

MasterChef žiri

''Volim direktno reći što valja, a što ne, jer samo tako čovjek može rasti. Kandidatima želim prenijeti ono što bih rekao i svom timu – iskreno, ali s namjerom da im pomognem''.

No, procjenjivanje jela nije uvijek jednostavno, pogotovo kada kandidati dolaze iz potpuno različitih pozadina.

''Naš je zadatak gledati tanjur, a ne osobu. Ipak, nekad se teško odvojiti od emocija i priča koje ljudi nose sa sobom. Bilo je trenutaka kada me nečija priča dirnula, iako tanjur nije bio najbolji''.

Strast i predanost iznad svega

Za Stjepana su strast i radna etika glavni kriteriji koje traži kod kandidata.

''Talent je lijep, ali bez discipline i želje za učenjem nema napretka. Kuhanje je maraton, a ne sprint. Gledam koliko je netko spreman rasti, prihvatiti kritiku i učiti''.

Vjeruje da tehnička perfekcija ne znači mnogo bez emocije:

''Ako moram birati, uvijek ću izabrati emociju. Ona dira čovjeka i ostaje u pamćenju. Tehnika se može uvježbati, ali emocija i strast su ono što tanjur čini posebnim''.

Kandidati koji iznenađuju i prava moć MasterChefa

Stjepan otkriva da su ga više puta iznenadili kandidati za koje u početku nije imao velika očekivanja:

Stipe Vukadin

''Najljepši trenutci su kada netko sam sebi dokaže da može više nego što je vjerovao. To je prava moć MasterChefa – iz ljudi izvuče ono najbolje''.

Kemija u žiriju i uloga različitih mišljenja

Smatra da prirodna kemija među članovima žirija čini show posebnim:

''Nitko ne glumi, svi smo svoji i gledatelji to osjete. Ta energija prenese se i na kandidate''.

Dodaje kako različita mišljenja među žirijem nisu slabost, nego prednost.

''Ona donose širinu i dinamiku te pomažu da odluke budu pravednije. Kada je tanjur briljantan, svi se složimo bez rasprave, ali kad su razlike nijanse, onda rasprava dolazi do izražaja''.

MasterChef kao prekretnica u karijeri

Stjepan priznaje da mu je MasterChef donio veliku prepoznatljivost i otvorio brojna vrata:

Stipe Vukadin

''Naučio me gledati kuhanje šire – ne samo kao posao u restoranu, nego i kao inspiraciju za ljude. Upoznao sam nevjerojatne kandidate i kolege, što me oblikovalo i kao chefa i kao osobu''.

Među važnim profesionalnim prekretnicama ističe ulazak u žiri MasterChefa i trenutak kada je postao suvlasnik i chef restorana Il Ponte u Trogiru.

''Svaka od tih točaka donijela je novu razinu odgovornosti i izazova. Naučile su me da stalno moraš rasti i nikad se ne uljuljkati u sigurnost''.

Fokus na restoran i nove projekte

Osim MasterChefa, Stjepan je posvećen razvoju restorana Il Ponte i vlastitim projektima.

''Radim na tome da restoran podignem na višu razinu. Tu su i video recepti ‘Kod Stipe doma’, gdje ljudima pokazujem kako od klasičnih jela mogu napraviti nešto drugačije i inspirirati ih da kuhaju''.

Snaga obitelji i balans između privatnog i poslovnog života

Vukadin otvoreno govori i o izazovima ugostiteljstva, gdje je teško pronaći ravnotežu između posla i privatnog života:

''Ako ne znaš stati i odvojiti vrijeme za sebe i obitelj, lako izgoriš. Kuća i obitelj su baza – ako to ne njeguješ, sve drugo gubi smisao. Kad sam s njima, trudim se isključiti posao i biti potpuno prisutan''.

Stipe Vukadin

Supruga i djeca, kaže, njegova su najveća motivacija:

''Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed. Kad je teško, sjetim se svog Gabriela, svoje Eli i moje Kate i znam zašto se trudim. Oni me vraćaju na zemlju i drže čvrsto uz stvarnost. Za mene su oni sve''.

Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš

Večeras s početkom u 22.25 na Novoj TV počinju nove kulinarske avanture jer za štednjake stižu kandidati koji će probiti led u prvoj audicijskoj epizodi MasterChefa! Pred kandidatima je nimalo jednostavan zadatak jer, da bi osigurali prolazak dalje, prvo moraju zadovoljiti stroga nepca chefova Stjepana Vukadina, Gorana Kočiša i Maria Mihelja koji će dodijeliti pregače onima koji ih najviše impresioniraju. Među natjecateljima vidjet ćemo brojne zanimljive kandidate i neka poznata lica, odnosno povratnike koji će pokušati dokazati da zaslužuju novu priliku. U prvoj audicijskoj epizodi čut ćemo i različite životne priče, od onih kandidata koji su u kuhanju pronašli način da promijene vlastiti život, do onih koji hrabro staju pred žiri s jednostavnim, ali osobnim jelima.

