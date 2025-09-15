U haljini dostojnoj crvenog tepiha našu influencericu uspoređuju s Jennifer Lopez!

Meri Goldašić oduševila je pratitelje fotografijom u smaragdnozelenoj haljini koja ističe njezinu figuru i modni ukus.

Meri Goldašić, bivša natjecateljica MasterChefa i uspješna influencerica, ponovno je pokazala zašto je prati gotovo 200 tisuća obožavatelja – ovoga puta u izdanju koje je teško ignorirati.

Na najnovijoj fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, Meri nosi smaragdnozelenu haljinu satenskog sjaja koja ističe njezinu figuru, a pažnju posebno privlači gornji dio ukrašen upečatljivim cvjetnim detaljima.

Duboki dekolte i tanke naramenice dodatno naglašavaju eleganciju i ženstvenost ovog glamuroznog looka. Njezina besprijekorana šminka i jednostavna frizura samo su zaokružili izgled koji bi bez problema mogao krasiti i crveni tepih.

Meri Goldašić - 2 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Meri Goldašić - 3 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Naravno, komplimenti su odmah počeli pristizati.

"Predivna si", "Uvijek me ostaviš bez teksta", "Svakim danom si sve zgodnija", "Nestvarno lijepa žena", samo je dio komentara, a neki su se složili da ih Meri podsjeća na Jennifer Lopez.

