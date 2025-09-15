Ne znamo točno ni kako bismo opisali ovu haljinu u kojoj se pojavila!

Jenna Ortega zasjenila je crveni tepih Emmyja 2025 u odvažnom topu od dragog kamenja i bisera koji je otkrivao gotovo cijeli torzo.

Glumica Jenna Ortega još jednom je dokazala da zna kako se istaknuti na crvenom tepihu, i to bez klasične haljine.

Na dodjeli 77. nagrada Emmy pojavila se u jednom od najodvažnijih izdanja večeri, koje su modni kritičari odmah prozvali nezaboravnim.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koliko zapravo znate o Lidiji Bačić? Provjerite u našem kvizu!

Jenna Ortega - 6 Foto: Profimedia

Umjesto uobičajenog glamura, zvijezda serije "Wednesday" odlučila se za spektakularan gornji dio izrađen isključivo od dragog kamenja, bisera i kristala. Blještavi top otkrivao je veći dio torza i podsjećao na luksuzni oklop, a cijeli look potpisuje modna kuća Givenchy, pod stilističkom palicom Enriqua Melendeza.

Jenna Ortega - 5 Foto: Profimedia

Jenna Ortega - 4 Foto: Profimedia

Jenna Ortega - 2 Foto: Profimedia

Jenna Ortega - 1 Foto: Profimedia

Kako bi zadržala ravnotežu u outfitu, Jenna je uz upečatljiv top odabrala jednostavnu crnu suknju s visokim prorezom, koja je dodatno naglasila eleganciju i kontrast njezinog stylinga.

Kako vam se sviđa njezin outfit? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Tko je atraktivna plavuša za koju su svi pomislili da je zaboravila obući badić na plaži?

Galerija 17 17 17 17 17

Crne sandale i tamni ruž za usne upotpunili su ovaj dramatičan, ali sofisticiran izgled.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Šokantna transformacija! Seks-bomba zbog najteže uloge dosad udebljala se 13 kilograma

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity U haljini dostojnoj crvenog tepiha našu influencericu uspoređuju s Jennifer Lopez!

Pogledaji ovo inMagazin Goran Višnjić prisjetio se susreta s Arsenom Dedićem: ''Kad je čuo da ja idem na akademiju...''