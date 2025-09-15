Pretraži
zanimljivo!

Ne znamo točno ni kako bismo opisali ovu haljinu u kojoj se pojavila!

Piše I.G., Danas @ 21:08 Celebrity komentari
Jenna Ortega - 3 Jenna Ortega - 3 Foto: Profimedia

Jenna Ortega zasjenila je crveni tepih Emmyja 2025 u odvažnom topu od dragog kamenja i bisera koji je otkrivao gotovo cijeli torzo.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Princ Harry progovorio o narušenim obiteljskim odnosima
"bila je to teška poruka..."
Princ Harry o narušenim odnosima: "Neki članovi obitelji mi nikada neće oprostiti..."
Jenna Ortega u vrlo neobičnoj haljini na crvenom tepihu
zanimljivo!
Ne znamo točno ni kako bismo opisali ovu haljinu u kojoj se pojavila!
Oproštaj od velikana - glazbenici i glumci pjevali u čast Gabi, Matije i Arsena Dedića!
''meni je to bilo - wow''
Goran Višnjić prisjetio se susreta s Arsenom Dedićem: ''Kad je čuo da ja idem na akademiju...''
Kviz o Lidiji Bačić
bez varanja!
Koliko zapravo znate o Lidiji Bačić? Provjerite u našem kvizu!
Aisleyne Horgan-Wallace u provokativnom izdanju na plaži
ima milijun pratitelja!
Tko je atraktivna plavuša za koju su svi pomislili da je zaboravila obući badić na plaži?
Poslušajte kako zvuči Balaševićeva "Olivera" u izvedbi Majinog Blooma
potpuno uronjen u ulogu!
Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!"
Mate Bulić zapjevao je "Narodno veselje" na svadbi Thompsonove nećakinje
slavila se ljubav
Nastalo je pravo veselje kada je još jedno poznato lice zapjevalo na svadbi Thompsonove nećakinje!
Raskošan dom Luisa Ibaneza i njegove supruge
prekrasan interijer
Zavirite u raskošan dom bivšeg dinamovca i lijepe supruge, luksuz je mala riječ!
Pogledajte prvi ples Lejdi Perković i Ivana Jarneca
kakav spektakl!
Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!
Petra Kraljev i Sandro Gotal snimljen u prvom javnom izlasku
više ne kriju ljubav
Prvi javni izlazak zvijezde Kumova i zgodnog nogometaša koji joj je ukrao srce!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tuga u Zagorju: U nesreći traktora poginuo dugogodišnji načelnik općine
Brojni se opraštaju
Velika tragedija: Dugogodišnji načelnik općine poginuo u nesreći s traktorom
Drama na nebu iznad Zagreba: Piloti primijetili dim u kabini, zatraženo hitno slijetanje
Izvanredni postupak
Drama na nebu iznad Zagreba: Pilot zatražio hitno slijetanje
Aktualno prijepodne u Saboru
Burno u Saboru
Upozorenje Plenkoviću na aktualcu: "Povijest će vam kad-tad suditi"
show
Poslušajte kako zvuči Balaševićeva "Olivera" u izvedbi Majinog Blooma
potpuno uronjen u ulogu!
Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!"
Petra Kraljev i Sandro Gotal snimljen u prvom javnom izlasku
više ne kriju ljubav
Prvi javni izlazak zvijezde Kumova i zgodnog nogometaša koji joj je ukrao srce!
Janica Kostelić nakon dugo vremena snimljena u javnosti
neponovljiva sportašica
Janica Kostelić nakon dugo vremena snimljena u javnosti, zbog ovog je događaja napravila iznimku
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Upala živca u lopatici: Simptomi po kojima ćete je prepoznati
Piše fizioterapeut
Upala živca u lopatici: Simptomi po kojima ćete je prepoznati
zabava
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Pokažite što znate!
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Urnebesna poruka s parkinga nasmijala društvene mreže! Pogledajte što je napisao
Smiješna zamolba
Urnebesna poruka s parkinga nasmijala društvene mreže! Pogledajte što je napisao
Matematička zagonetka koja prkosi logici – samo rijetki nađu odgovor
Pokažite što znate!
Matematička zagonetka koja prkosi logici – samo rijetki nađu odgovor
tech
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Roditelji, oprez!
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
Vrijeme radi svoje…
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Mnoge su industrije ugrožene
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
sport
Modrićev suigrač otkrio što je Luka napravio s nagradom za igrača utakmice: Italija ovo ne pamti
tako to rade vođe
Modrićev suigrač otkrio što je Luka napravio s nagradom za igrača utakmice: Italija ovo ne pamti
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
Komentar Ivice Mede
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
VIDEO Pogledajte magični prvijenac Modrića u dresu Milana, San Siro eruptirao
Ovo nije normalno
VIDEO Pogledajte magični prvijenac Modrića u dresu Milana, San Siro je erumpirao
tv
MasterChef: Večeras počinje nova sezona MasterChefa! Evo što vas očekuje!
NOVA SEZONA
Večeras počinje nova sezona MasterChefa! Evo što vas očekuje!
U dobru i zlu: Tko ga je savjetovao da ima pravo na ovakve prohtjeve?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Tko ga je savjetovao da ima pravo na ovakve prohtjeve?
Leyla: Gotovo je! Napokon joj je uspjela stati na kraj!
LEYLA
Gotovo je! Napokon joj je uspjela stati na kraj!
putovanja
Tjedni jelovnik fina i brza jela 15. 9. do 21. 9. 2025.
Tjedni jelovnik
Zasitna su, fina i rade se bez puno muke: Sedam predobrih jela za svaki dan ovog tjedna
Zelena oaza Sveti Ivan Zelina, Airbnb
Mir i tišina
Pola sata od Zagreba: Kuća s bazenom za vikend-odmor u kojoj vam nitko neće smetati
Na Žumberku: Savršeno uređena kuća za odmor s kaminom uz koji nestaju brige i stres
Kuća za odmor Javor
Na Žumberku: Savršeno uređena kuća za odmor s kaminom uz koji nestaju brige i stres
novac
Ovo je 10 najboljih država za umirovljenike, na sedmom mjestu i nama susjedna zemlja
Drugi život
Ovo je 10 najboljih država za umirovljenike, na sedmom mjestu i nama susjedna zemlja
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
lifestyle
Ulična moda Zagreb bluza s volanima
Tako ženstvena
Traperice plavokose dame iz centra Zagreba vizualno produžuju noge, ali bluza je ta koja je privukla sve poglede
Ulična moda Šibenik mladi par s djetetom
Sportska elegancija
Mladi roditelji iz Šibenika osvajaju na prvi pogled - tako su jednostavni, a tako skladni
Modna jesen 2025.: Ponuda kardigana u trgovinama
OMILJENI KOMAD
15 kardigana koje ćete nositi uz suknje, haljine, traperice i finjak hlače
sve
Modrićev suigrač otkrio što je Luka napravio s nagradom za igrača utakmice: Italija ovo ne pamti
tako to rade vođe
Modrićev suigrač otkrio što je Luka napravio s nagradom za igrača utakmice: Italija ovo ne pamti
Poslušajte kako zvuči Balaševićeva "Olivera" u izvedbi Majinog Blooma
potpuno uronjen u ulogu!
Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!"
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
Komentar Ivice Mede
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene